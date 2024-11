15/11 Soirée de soutien à Getting the Voice Out

Le collectif ATTUNED vous invite à La Vallée le vendredi 15/11 pour une soirée de soutien au collectif Getting the Voice Out, les bénéfices de la soirée leur seront directement reversés.

Getting the voice out lutte contre l’enfermement de personnes migrantes en centres fermé, et contre l’enfermement et les frontières de manière générale.

Pourquoi leur action est importante ?

L’accès à l’information concernant les centres fermés est pratiquement inexistant. En tant qu’acteur de terrain indépendant, Getting the Voice Out rend visible les moyens de répression inhumains qui sont utilisés pour restreindre les libertés des personnes détenues : précarisation, intimidation, médication, torture, violence, emprisonnement...

La lineup :

Bambi b2b STDJ (mental techno, trance progressive, dubby sounds)

Moogly b2b Serotonine (psygressive trance, groovy techno)

Informations pratiques :

╬╬╬ Lieu : Rue Adolphe Lavallée 39, 1080 Bruxelles

╬╬╬ Donations : 8/10/12€ OU un gsm fonctionnel et son chargeur

╬╬╬ 22h > 4h

╬╬╬ cash ou zinne