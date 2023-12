15 décembre - Journée internationale contre les violences faites aux travailleur·ses du sexe

Sexualités

THE PRICE OF PLEASURE - BREAKING THE STIGMA OF SEX WORK

Sophia et UTSOPI ont uni leurs forces pour créer un événement sur le travail du sexe ! Le Prix du plaisir cherche à sensibiliser et à nuancer le débat social autour du travail du sexe en période de dépénalisation. Nous éloignons des stigmates existants en créant un espace d’échange et de réflexion – en nous...