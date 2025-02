Aprèm de PAC – Arpentage du livre « Notre corps, nous-mêmes », manuel féministe

25 mars - 10h00 - Présence et Action Culturelles

Matin de PAC – Médecine : reflet de la société patriarcale ?

Le Mouvement Présence et Action Culturelles vous invite à une matinée de déconstruction et d’échanges autour de la question « Médecine : reflet de la société patriarcale ? », en présence de : Anissa D’Ortenzio, chargée d’étude pour Soralia Julia De Clerck, sage-femme et chargée de projet pour Femmes et Santé...