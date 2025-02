Matin de PAC – Médecine : reflet de la société patriarcale ?

Le Mouvement Présence et Action Culturelles vous invite à une matinée de déconstruction et d’échanges autour de la question « Médecine : reflet de la société patriarcale ? », en présence de :

Anissa D’Ortenzio, chargée d’étude pour Soralia

Julia De Clerck, sage-femme et chargée de projet pour Femmes et Santé

Fabienne Richard, coordinatrice pour Femmes et Santé

La prédominance masculine dans l’histoire médicale occidentale (récente !) conditionne la manière dont sont traitées les personnes porteuses de maladies.

Dans le domaine de la chirurgie, une récente étude canadienne a démontré que lorsqu’un homme opère une patiente, cette dernière aurait environ 30 % de risques de mourir en plus par rapport à un malade masculin, et 15 % de plus de souffrir de complications après l’opération. Ceci questionne en profondeur la manière dont sont considérés les corps féminins entre les mains de soignants masculins et atteste de la force des préjugés, de l’absence d’écoute ou d’une méconnaissance.

Et pourtant, nous ne voyons encore que la pointe d’un gigantesque “iceberg” de discriminations qui se produit dans tous les domaines de la santé.

Depuis des dizaines d’années, les mouvements féministes ont développé leurs propres savoirs et pratiques pour lutter contre ces discriminations. Le mardi 25 mars, nous explorerons une partie des pistes d’actions existantes en présence de Soralia et de Femmes et Santé autour de deux thématiques emblématiques : l’endométriose et l’auto-santé.

Auto-santé, espace d’échange, de partage et de réappropriation de son corps et de ses connaissances au sujet de sa propre santé. « La façon dont l’endométriose est traitée est représentative de la façon dont les femmes sont traitées » souligne Maria dans l’étude menée par Anissa D’Ortenzio « Endométriose : changeons les choses ! » qui sera présentée le 25 mars 2025.

🔸Activité gratuite

🔸Inscription recommandée : https://miniurl.be/r-5z9d

🔸Cette journée est proposée en non-mixité choisie personnes FINTA.

🔸Si vous souhaitez participer à l’Aprèm de PAC – Arpentage du livre « Notre corps, nous-mêmes » Manuel féministe, un sandwich sera proposé par les équipes de PAC.