15 mars : Journée internationale contre les violences policières

Le samedi 15 mars marque la Journée internationale contre les violences et répressions policières. Comme chaque année, à cette occasion, des manifestations sont organisées dans plusieurs villes.

A Bruxelles : Manifestation contre les violences et répressions policières, 14 h place du Luxembourg (et non place Fernand Coq comme annoncé dans un premier temps).

A Paris : Commémoration nationale de toutes les personnes tué(e)s par la police en France, de 14H à 18h30, Place du Trocadero.

A Montreal : Manifestation annuelle contre la brutalité policière, à 13h12 à la station Lionel-Groulx (pour qui n’a pas suivi et s’interroge sur l’heure, voir ici ).

A Toulouse : Manifestation contre le racisme d’État et la montée du fascisme, 14H place Belfort

A Bordeaux : Marche contre le racisme systémique, les crimes et les violences d’Etat. 14H place de la Bourse

A Lille : Marche contre les violences policières, le racisme et fascisme d’Etat, 12H à Pérenchies (lieu exact à venir)

Et très certainement d’autres…