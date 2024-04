[Rencontre/Projo] 25 APRILE OGGI E SEMPRE RESISTENZA

Le 25 avril revêt une importance symbolique majeure en Italie et dans le monde, pour celleux qui s’opposent au nazisme, au fascisme et à la guerre. Le 25 avril 1945, Milan est libérée et le Comité de Libération National (Cnl) proclame l’insurrection générale sur tous les territoires encore occupés par les nazis et les fascistes, symbolisant la libération de l’Italie de l’occupation nazie et la fin du fascisme. Si l’on a souvent tendance à organiser des cérémonies vides de sens et à chanter et vivre cette journée comme un moment de célébration, il est aussi important de raconter l’histoire afin d’éviter de commettre les mêmes erreurs que par le passé et de laisser de nouveaux fascismes prendre le pouvoir.

Alors que l’on parle toujours des héroïques partisans italiens, de leur valeureux engagement et de leur courage dans la Résistance et que, dans l’imaginaire collectif, il s’agit de jeunes hommes et de soldats qui ont déserté, on parle peu des femmes qui ont résisté. Il y a pourtant eu 35 000 femmes partisanes qui ont combattu dans les montagnes en brandissant des fusils, dans les maquis ou dans les villes en tant que filles-relais, un rôle encore plus dangereux. Dans leurs rangs, il y avait aussi des femmes trans : nous en avons la preuve historique dans la ville de Naples où elles ont pris le fusil et se sont battues aux côtés de leurs camarades hommes. Les femmes partisanes n’ont pas eu la vie facile, et beaucoup de partisans n’acceptaient pas leur présence, mais malgré les difficultés, elles ont joué un rôle essentiel dans la victoire. C’est précisément parce qu’elles étaient des femmes dans une société patriarcale que l’ennemi ne soupçonnait pas qu’elles pouvaient faire partie de la Résistance, ce qui leur a donné un plus grand champ d’action dans le sabotage et la contre-insurrection contre le nazisme, non sans risques. En effet, de nombreuses femmes partisanes ont été violées, emprisonnées et tuées.

Ce 25 avril, nous souhaitons ainsi raconter l’histoire du 25 avril d’un point de vue méconnu et souvent passé sous silence, celui des partisanes.

Nous voulons aussi rappeler que les régimes fascistes existent toujours : n’oublions pas Gaza et le génocide perpétué par Israël. C’est précisément pour cette raison que les recettes de l’événement seront reversées à BOXE CONTRO L’ASSEDIO, un projet de salles de sport italiennes populaires qui, par le passé, s’est rendu en Palestine pour apporter un soutien sportif à une salle de sport pour jeunes femmes à Gaza. Ce gymnase n’existe plus aujourd’hui car il a été bombardé et détruit par Israël. De nombreuses jeunes boxeuses sont également mortes sous les bombardements.

BOXE CONTRO L’ASSEDIO a lancé un premier crowdfunding qui lui a permis d’envoyer de la nourriture et des médicaments à Gaza. Aujourd’hui, l’association continue de collecter de l’argent dans le but d’aider la population de Gaza.

Voici le programme :

Film Libera Amore mio

Langue : italien

sous-titres : français

Lieu : La Pompe, Rue Royale Saint-Marie 185

18H00 brève présentation de l’histoire des femmes partisanes en Italie et contextualisation socio-historique.

18H30 projection du film Libera… Amore mio, de Mauro Bolognini avec Claudia Cardinale. Le film raconte l’histoire d’une femme partisane anarchiste nommée Libera, Amore e Anarchia, elle-même fille d’un anarchiste. Dans le film, nous la voyons traverser l’oppression fasciste, puis la guerre et la résistance, et enfin la période d’après-guerre. Ce film, qui a été censuré en raison de son contenu, est le premier à aborder la résistance à travers les yeux d’une femme partisane.

19H30 Fin de la première partie, courte pause de 20 minutes

19H50 Deuxième partie

20H50 Courte discussion, bar et chansons anarchistes de la Résistance italienne.

Entrée libre (prix conseillé 5 euros)