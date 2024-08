5 Octobre - Les peuples d’Europe se soulèvent contre les subventions aux énergies fossiles

Nous descendons dans la rue pour exiger de l’UE qu’elle mette fin à son soutien irresponsable aux combustibles fossiles et qu’elle assume la responsabilité de ses échecs climatiques.

2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, 50 000 personnes sont mortes en Europe. L’UE doit agir de toute urgence. Nous exigeons un calendrier contraignant pour supprimer les subventions aux combustibles fossiles et mettre en œuvre une transition juste pour tous - plus d’excuses.

Il est temps de leur demander des comptes !

Rejoignez-nous à Bruxelles le 5 octobre.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui : https://stopfossilsubsidies.eu/

Apprenez-en plus sur le 5 octobre dans nos visioconférences de présentation les 5 et 12 septembre à 19h : https://meet.jit.si/moderated/f4ec10ff1a4cd25a6161a5d0c9bd7c7b91a9a47c11592e0a5b3f9c2ec3f2e54a

Et rejoignez notre groupe Telegram https://t.me/+Znmmy8Ph4xs0M2Q0 pour rester informé et résister !