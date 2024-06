50 nuances de rouge-brun. Fascisme, extrême droite et populisme

Dans la grande famille dite « rouge-brune », le courant du national-bolchévisme est probablement le plus exemplatif, sans être toutefois le plus connu. Si, en effet, le terme semble obscur, c’est parce que ses idées sont rarement revendiquées. Pour autant, on aurait tort de penser qu’elles sont tombées en désuétude. Au contraire, elles continuent à convaincre un certain nombre de militant·e·s. C’est le cas du groupe français « Rébellion OSRE », qu’Adrien De Rudder propose d’analyser ici pour, au passage, clarifier les origines, les traits caractéristiques et les figures de proue du national-bolchévisme.

Un texte de décryptage d’une idéologie composite, mal connue mais non sans danger.

>>> Disponible sur le site de Barricade asbl ou en format papier à la Librairie Entre-Temps

