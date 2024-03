8 mars : Journée de lutte pour les droits des femmes* à Bruxelles

Le 8 mars, c’est la journée de lutte pour les droits des femmes et des luttes contre le système patriarcal*. En 2024, en Belgique, les femmes** sont toujours discriminées sur le marché du travail. Elles sont aussi sujettes à des agressions sexistes et sexuelles dans tous les milieux de la société. Le travail domestique (garde des enfants, ménage, etc.) et plus globalement le travail du care (qui inclut en plus la prise en charge, le soin, etc.) est inégalement réparti entre les personnes FINTA** et les hommes cisgenre. En bref, les femmes** travaillent plus, gagnent moins, sont moins représentées dans les instances de pouvoir, et sont plus susceptibles d’être agressées sexuellement. En Belgique, on dénombrait également 23 féminicides*** en 2023.

Ce vendredi, de nombreux collectifs et syndicats appellent à faire grève. Grève du travail salarié, du travail étudiant, mais aussi du travail du care. Dans cette optique, plusieurs piquets de grève ont lieu partout en Belgique. A Bruxelles, certains dépôts de la STIB, et les employé·es de Brucargo à Zaventem, entre autres, ont lancé des piquets de grève.L’ULB est bloquée par des étudiant·es et une partie des travailleur·

ses depuis 6h du matin : tous les auditoires du Solbosch sont fermés. Les syndicats rappellent qu’il est possible de se faire indemniser pour cette grève, tant pour les travailleur·ses que pour les étudiant•es2,3.

En début de soirée, une manifestation s’élancera de la place de l’Albertine à 17h30. Au sein du cortège, le groupe Brifbruxelles invite à un bloc féministe internationaliste dans le but de refuser « ‘instrumentalisation du féminisme dans les politiques racistes, islamophobes et impérialistes. […] Ce bloc se veut au croisement des luttes de genre, de race et de classe ». Le collectif appelle à se rejoindre devant la cathédrale Saint-Gudule à partir de 16h. Un bloc en non-mixité choisie, sans hommes cisgenres et hétéro, sera aussi constitué dans la manifestation. Les syndicats organiseront leur traditionnel bloc syndical, tandis qu’un bloc jeune devrait se constituer à l’initiative des étudiant·es.

Enfin, rappelons que la dernière mobilisation féministe a Bruxelles avait été réprimée par la police, qui avait arrêté une vingtaine de personnes pour de simples collages, dont certaines qui n’avaient même pas collé. Plusieurs collectifs appellent donc à la vigilance, à s’arrêter de marcher si la police interpelle des colleur-ses, ainsi qu’à filmer les actes des forces de l’ordre.

Légende :

* Le patriarcat est un système de domination et d’oppression qui structure nos sociétés. Il se traduit par la détention du pouvoir par les hommes dans les domaines politiques, économiques, familiaux, etc. Ce système engendre donc la domination des hommes cisgenres sur les personnes FINTA (femmes, intersexes, non-binaires, transgenres, agenres)

** Femmes : L’astérisque est ici utilisée pour rappeler que toutes les minorités de genre subissent ces discriminations et oppressions. Ainsi, nous utiliserons aussi le terme FINTA (femmes, intersexes, non-binaires, transgenres, agenres) dans ce texte.

*** Féminicide : Meurtre d’une personne FINTA en raison de son genre.

Sources :

1) @brifbruxelles

2) @union_syndicale_etudiante.bxl

3) @8marsulb

4) @stopfeminicidesbelgium

5) @front.queer

6) https://www.instagram.com/p/C4IcPQDtC6p/?img_index=1

7) https://fgtb.be/actions-8-mars-2024

8) https://8maars.be/bxl-2024/