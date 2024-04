SNPC clashé : A bas le syndicat national des propriétaires

A BAS LE SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIRES, QUI AGIT CONTRE LE DROIT AU LOGEMENT ET POUR LES INTERETS DES RENTIERS



En marge du Housing Action Day, journée de lutte pour le droit au logement, le syndicat national des propriétaires (SNPC) a été recouvert de peinture cette nuit par des militants pour le droit au logement. En écrivant : « vous empochez, on crève », ils pointent du doigt le SNPC en tant que représentant des bailleurs rentiers.

A Bruxelles, une population déjà plus pauvre que dans le reste du pays doit se loger sur un marché en moyenne plus cher que partout ailleurs. Les loyers ne cessent d’augmenter, bien au-delà de l’inflation (+20% net entre 2004 et 2018 selon l’observatoire des loyers). Pour les ménages précaires, nombreux dans la capitale, la part du revenu alloué au paiement du loyer dépasse souvent les 50%. Autant d’argent qui ne sera pas dépensé dans les soins de santé, la scolarité des enfants ou les activités extra-scolaires, les loisirs, une nourriture de qualité, etc. Les logements abordables et salubres manquent cruellement, ce qui créé une forte concurrence entre les locataires aux revenus modestes, prêts à accepter n’importe quel logement pour n’importe quel loyer. Ceci ouvre la porte à tous les abus de la part des propriétaires bailleurs et des marchands de sommeil. Face à la peur de perdre leur logement, les locataires n’envisagent souvent pas de défendre des droits pourtant inscrits dans le code du logement, et quand bien même ils le font, la justice de classe reste clairement en faveur des propriétaires. Les politiques de rénovation urbaine (Contrats de quartier, etc.) des quartiers populaires aggravent encore plus cet envol des loyers au nom de la mixité sociale, concept donnant aux riches le pouvoir magique d’apporter aux pauvres leur salut (en leur raflant la mise).

La situation devient insoutenable, au point que même l’OCDE (organisme pas spécialement réputé pour ses vues antilibérales) ait publié un rapport accablant sur l’augmentation des loyers à Bruxelles. Cette augmentation est en premier lieu opérée par les bailleurs, qui déterminent librement le prix des loyers. Ceci n’a pas empêché le SNPC d’écrire une carte blanche ultralibérale et complètement fallacieuse, pointant du doigt les manquements de soi-disant politiques en faveur du logement social (qui sont pourtant à l’état de stase depuis les années 80, laissant les 50.000 ménages en attente d’un logement social sur le carreau) et en soutenant l’idée que c’est à l’investissement privé de répondre à cette crise, en en facilitant les mécanismes. Cette argumentation perverse démontre leur hypocrisie et surtout le rôle dont ils ne se cachent pas : défendre l’intérêt des bailleurs et leur garantir des rentes toujours plus outrancières, ponctionnées sur le revenu (allocations ou salaires) des locataires.

Concrètement, le SNPC revendique une taxation plus faible du revenu locatif, une baisse des droits de succession sur les biens immobiliers, se positionne contre toute mesure qui viserait à encadrer, légiférer ou négocier le prix des loyers, mais également contre l’interdiction d’expulser en hiver (moratoire hivernal), contre l’interdiction d’indexer les loyers, etc. Ils rejettent également les mesures coercitives visant à améliorer la qualité des logements, notamment d’un point de vue énergétique. Par contre, le SNPC est pour toute mesure qui viserait à garantir leur revenu et à limiter le « risque » de ne pas percevoir leur rente, et encourage le règlement des dettes de loyer par le CPAS ou tout autre pouvoir public. Le SNPC est également en faveur d’une mesure permettant de poursuivre pénalement les locataires qui ne payent pas leur loyer.

Bref, le SNPC est l’un des multiples représentants de la classe possédante. Son action participe activement à l’aggravation des inégalités que nous observons sous l’égide du libéralisme (organisé par tous les partis). Il défend l’intérêt des propriétaires bailleurs qui s’enrichissent sur un système organisé de parasitisme de la classe non possédante. Ils défendent le droit de propriété au détriment du droit au logement, et perpétuent l’existence d’une société profondément violente et inégalitaire, au détriment de toute morale élémentaire.

Pour une baisse radicale et un encadrement strict des loyers !

Pour une politique massive en faveur du logement social !

Pour une société de la mise en commun et contre la propriété privée individualiste !

Ils nous retirent le pain de la bouche pour se goinfrer alors qu’ils ont déjà le ventre rempli. Alors, qu’ils explosent.