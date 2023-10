ANTRE 2 PONTS presents « Coucou Puissant 2023 »

27 octobre - 17h00 - ZonneKlopper

Rencontre autour de l’« hébergement d’urgence »

« Hébergement d’urgence » Discussions autour de nos pratiques d’hébergement d’urgence dans nos squats et occupations. L’intention de la rencontre est de se transmettre des outils, partenaires, et autres bons plans, ainsi que de créer du lien et de l’entraide entre nos collectifs. Grâce à une brève discussion...