[AUDIO] Comprendre la situation en Syrie et au Rojava

Salut ! Ce mercredi soir 5 février à 20h30 à l’émission Tranche d’Anar, nous diffusons l’enregistrement de la présentation et discussion qui a eu lieu le 17 janvier 2025 au Steki avec une membre du mouvement des femmes du Rojava [KONGRA STAR->https://kongra-star.org/eng/] et une autre femme kurde de Syrie. On a laissé les parties parlées en kurde par la membre du Rojava KONGRA, mais il y a la traduction en français qui suit dans la partie présentation. Dans la 2e partie discussion questions et réponses avec le public, on entendra que le début des réponses en kurde donné par la membre du Rojava Kongra Star et directement la traduction en français de ses réponses.

Voici l’annonce de la soirée « comprendre la situation en Syrie et Rojava » }} : Après la chute du dictateur Bachar al-Assad, l’avenir politique du pays est incertain. Dans le nord et l’est du pays, surtout dans la partie kurde appelée Rojava a acquis une autonomie ou les peuples de la région ont mis en place un système politique fondée sur la libération des femmes, la démocratie directe, la coexistence entre les peuples et les religions. Une source d’inspiration pour toute la Syrie ? Mais cette révolution des femmes et des peuples sont actuellement menacés par les attaques de l’état turc et de ces mercenaires. On terminera l’émission avec l’agenda militante de stuut.info. Bonne écoute !