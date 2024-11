[Brochure] Achète une voiture d’occaz’

SOMMAIRE

1. Qu’est ce que tu veux comme bagnole ?

2. Combien de sous tu es prêt.e à lâcher ?

3. Attention où tu mets les pieds !

4. Le premier coup de fil est super important

5. La rencontre ! Et la liste des infos à connaître sur la voiture avant de l’acheter

6. À toi de jouer ! Le contrôle visuel et manuel

7. Ouvre bien tes oreilles pour l’essai routier !

8. La négo et la décision finale

Cette brochure est pour toi :

Si tu n’y connais pas grand chose à la mécanique mais que tu voudrais éviter de te faire balader au moment d’acheter une voiture.

Si tu veux pouvoir évaluer combien de sous tu es prêt.e à lâcher dans cette opération en fonction des galères qui pourraient s’annoncer, de tes ressources en méca. Parce qu’entretenir une voiture, ça coûte méga cher !

Une fois que tu as acheté ta caisse, surtout ne te laisses pas moraliser ou culpabiliser par les personnes autour de toi qui trouveront toujours que t’aurais dû faire autrement. Il y a des goûts et des couleurs différentes, il y a des coups de pas de bol et des bonnes surprises, et il y a qu’on fait ce qu’on peut, avec nos moyens et nos possibles ! Donc pas de regrets, tu as pris la bonne décision et tu feras avec !

Tout le monde peut avoir des galères de méca même en étanttrès expérimenté.e (sauf les gentes très riches).

ATTENTION ! Cette brochure ne donne pas une recette miracle pour trouver la voiture parfaite qui pourra rouler 10 ans sans qu’on y fasse quoique ce soit ! Elle donne juste donne quelques astuces.

1. Qu’est ce que tu veux comme bagnole ?

Peut-être tu sais déjà exactement quelle est la voiture de tes rêves, sinon ça peut être bien de se renseigner (auprès de potes mécanos ou sur des forums, etc) sur les différentes possibilités que tu as. Tu peux choisir une taille, une forme, une couleur, un usage (ville ou route, camionnette ou facile. garer, etc.), mais il faut aussi savoir que les véhicules sont plus ou moins costauds, puissants, sécures, selon leur année de fabrication et le type de motorisation choisie. Une fois que tu sais ce que tu veux, c’est cool de voir plein d’annonces pour voir combien elle a l’air de se vendre en moyenne (en comparant les mêmes véhicules de la même année).

Tu peux avoir en tête un modèle exact mais n’hésites pas aussi à regarder d’autres choses pour te laisser surprendre. En fonction de ton budget, méfies-toi de certaines voitures rares qui seront un peu plus galères à l’entretien parce que les pièces sont chères ou difficiles à trouver. Aussi, selon l’âge de la voiture, plus elle est récente, plus l’entretien et les pièces seront chères (mais peut être que les problèmes tarderont plus à venir). Pour certaines voitures qui commencent à être vieillottes, les pièces peuvent se faire rares mais si tu choisis dans celles qui sont plutôt courantes, tu ne devrais pas trop galérer à les trouver.

Attention, si tu achètes un utilitaire ou un camion aménagé, il y a des règlementations spécifiques. Et selon les villes, renseignes-toi sur les critères pollutions pour savoir si tu pourras rouler avec ta caisse.

2. Combien de sous tu es prêt.e à lâcher

Il n’est pas question d’exiger d’un véhicule qu’il soit comme neuf mais de pouvoir prévoir un budget en fonction de son état. Si tu es un peu ric-rac et que tu mets tout tes sous dans une voiture dont tu n’es pas du tout sûr.e, c’est embêtant. Il vaut mieux prévoir de garder un peu de sous pour les frais qui pourrait venir. Il faut savoir par exemple que le cap des 200 000 km pour une voiture, c’est à peu près la moitié de sa durée de vie idéale. Donc c’est souvent à ce moment là que des trucs peuvent lâcher et c’est normal. Pour schématiser, c’est presque préférable d’acheter une voiture à 220 000 km qui a déjà eu quelques réparations importantes qu’une de 190 000 km qui n’a jamais eu d’embrouilles. Si tu sais sur quoi tu es tombé.e, tu peux même choisir d’acheter une épave parce que tu as envie de te mettre à la mécanique et de passer quelques mois à lui rendre sa splendeur !

Penses à prévoir dans ton budget les sous pour la carte grise (pour des voitures classiques, jusque 150€ si elles ont plus de 10 ans, jusque 250 si elles ont moins de 10 ans) et pour l’assurance (saches que tu seras considéré comme jeune conducteurice par les compagnies d’assurance si tu n’as jamais assuré de voiture à ton nom, et c’est plus cher pour les jeunes !).

3. Attention où tu mets les pieds !

Il y a différents endroits et manières de trouver une voiture.

1. Les particuliers : le gros coup de bol, c’est de tomber sur quelqu’un qui a fait entretenir sa voiture par un garage et qui a toutes les factures et les bilans de révisions, et qui, en plus, a stocké sa voiture dans un garage à l’abri des intempéries. Il y a aussi des personnes qui entretiennent seul.es super bien leur véhicule et ça se sent qu’iels le connaissent bien, iels ont souvent un petit carnet d’entretien où sont notés les différents chantiers, mais qui n’ont pas forcément de factures. Tu pourras les questionner précisément avec la liste plus loin (voir p.5, La rencontre).

2. Les revendeurs, iels passent leurs annonces sur les sites de ventes entre particuliers, c’est leur gagne-pain d’acheter plein de voitures, de les retaper (parfois) et de les revendre. Sur les sites d’annonces comme le bon coin, ça vaut le coup de cliquer sur le nom du vendeur pour vérifier s’il y a beaucoup d’annonces au même nom, c’est que c’est un revendeur et il faut savoir que c’est un peu plus aléatoire. C’est important de super bien vérifier la voiture, voir de la faire contrôler par un.e ami.e mécano expérimenté.e parce que c’est possible de tomber sur des grosses arnaques. Ça peut bien se passer mais probablement, il n’y aura pas de traces du passé de la voiture et tu ne seras pas sûr.e que

les infos données sont fiables.

3. Les concessionnaires et garages vendent aussi des voitures d’occasion. À ces endroits, il est possible de trouver des véhicules bien retapés et entretenus avec leur historique (factures, révisions, etc) mais le hic principal est de devoir négocier avec des pros qui te regardent parfois de haut si tu veux parler méca, ou même t’arnaquent en considérant que tu n’y connais rien. C’est peut-être plus raisonnable de traiter avec un petit garage de quartier que tu peux retourner voir plusieurs fois, plutôt qu’un énorme concessionnaire sur la route de tes vacances à 1000 km de chez toi que tu ne pourras pas retourner embrouiller.

Dans tous les cas, il faudra que tu ne sois pas trop pressé.e parce que même si c’est vrai que les premières impressions peuvent compter, toutes celles qui suivent aussi ! Ton intuition peut s’affiner avec plusieurs échanges et des vérifications sérieuses.

4. Le premier coup de fil est important

Prépare une petite liste de questions avant d’appeler avec un ordre de priorité, qui te serviras aussi si tu vas voir la voiture. Et penses bien que c’est toi qui a décidé d’acheter une voiture et que toi et le/la vendeur.se êtes dans un échange égalitaire, ni l’un.e ni l’autre ne font un cadeau à l’autre.

“Psychologie” du/de la vendeur/se :

Dès le premier coup de fil, tu peux avoir une idée s’il faut te déplacer ou pas. Ça vaut le coup de lui dire direct que tu as prévu de regarder sous le capot et de faire un essai routier, et même de lui demander si ça ne le dérange pas que tu amènes un.e ami.e mécano avec toi (même si c’est pas vrai, c’est un bon test). Si la personne tique, plutôt méfies-toi.

Tu vas lui demander des précisions qui ne sont pas écrites dans l’annonce et dont tu as besoin pour savoir si le véhicule te convient. Tu sais déjà peut être ce que tu veux, un diesel ou une essence, une distribution entraînée par une chaîne ou une courroie, la direction assistée (le neck plus ultra quoi), la clim, des supers enceintes, etc.

C’est le moment de lui demander tout ça.

Ne te déplaces pas pour rien, c’est trop décourageant et tu peux vivre un moment très pénible ! Sauf si tu imagines que le moment peut être un entraînement. Mais ça veut dire qu’il ne faut jamais être trop sûr de son futur achat. Rappelles toi qu’il y a plein de voitures sur le marché, donc si ça sent la galère, renonces.

Questions à poser au téléphone si les infos ne sont pas dans l’annonce :

– Le modèle de la voiture, son année de fabrication et son kilométrage.

– Son type de motorisation (essence ou diesel) et sa cylindrée (ex : 1,9LD) voir zoom sur la cylindrée, p.16.

– Est ce que c’est un moteur avec courroie de distribution ? La dernière fois qu’elle a été changée ?

– Est ce que des travaux importants ont été fait récemment sur la voiture (ex : embrayage, système d’injection, freinage, etc.) ?

– Est ce que je pourrais l’essayer et regarder sous le capot ? J’ai des choses à vérifier qu’un.e ami.e mécano m’a conseillé. D’ailleurs, il/elle va peut être m’accompagner.

– Le véhicule a t-il été accidenté ?

– Depuis combien de temps vous avez la voiture ? Pourquoi vous la vendez ?

Exemple d’annonce :

Berlingo 2L HDI Saint-Jean-de-Védas • 2005 • 311000 km • Diesel - 2700 €

Boîte de vitesse : Manuelle - Type de véhicule : Break - Couleur : Gris - Nombre de place(s) : 5

Description : CITROEN Berlingo 2L HDI Monospace puis 6 cv, année 09/05/2005

KM compteur 311000

5 portes dont 2 latérales, airbags, Clim, vitres Electrique av DA, toit panoramique, accoudoirs centrale Barres de toit , Attache Remorque et d’autres options à voir sur le véhicule petit souci .électrique mais tout fonctionne CT OK me joindre Uniquement par téléphone.

Ci-dessus on trouve un bon exemple d’annonce qui ne dit rien sur l’entretien fait sur la voiture. A part le "petit souci .électrique" on n’y trouve pas d’autres éléments qui nous donnerait une idée de l’état général de la voiture. Pour en savoir plus, tu pourras demander si la courroie de distribution a été changé récemment et de quand date la dernière vidange et surtout si les factures viennent prouver ces réparations (voir la liste des infos essentielles p.10)

Lors d’une visite ou d’un coup de téléphone essayes de ne pas trop laisser la personne vendeuse s’attarder sur les milles et une options du carrosse mais invites la plutôt à parler des "petits" soucis, éléctriques et autres, d’autant plus si elle compte beaucoup de kilomètres au compteur comme l’exemple de ce berlingo.

5. La rencontre !

Comme pour aller chez un.e docteur.e que tu connais pas, c’est toujours mieux d’y aller avec un.e pote, même pas forcément plus expert.e que toi en méca, avec qui tu t’es mis d’accord sur comment se positionner, pour avoir un soutien pour t’aider à prendre ta décision. Il paraît qu’à Marseille, les mécanos du cœur proposent un soutien pour checker les voitures avant l’achat.

N’hésite pas à prendre un carnet pour tout noter ce qu’iel va te dire, pour réfléchir si c’est bien ce que tu veux et aussi, si tu achètes le véhicule, pour avoir des traces de son passé. N’hésite pas, encore une fois, à lister les questions que tu veux poser en t’inspirant de la liste juste en-dessous. Gardes bien en tête que tu ne seras pas obligé.e de dire oui ou non direct. Tu peux aller te balader, rentrer chez toi ou aller boire un café et rappeler plus tard pour prendre le temps de réfléchir.

“Psychologie” du/de la vendeur/se : Si la personne est trop pressée, méprisante, si le moteur est déjà allumé quand t’arrive, si une bouteille de soda vient d’être renversée comme par hasard juste devant la voiture, si tu sens qu’on te met la pression, c’est TRÈS louche ! Si on te demandes un acompte en te menaçant de la vendre à quelqu’un.e d’autre, il vaut mieux lâcher l’affaire. Si il/elle ne te laisse pas regarder sous le capot, voire pas non plus essayer la voiture, pars en courant !

Si au contraire, ça se passe bien, que la personne est ok pour que tu essayes la voiture et que tu prennes ton temps pour faire le tour de la voiture, dedans et dehors, sous le capot et même dessous, tu peux vérifier pas mal de trucs.

Après avoir fait un bon premier tour [état général de la carrosserie (très important, il y a plus de potes mécanos que carrossièr.es et les nouveaux contrôles techniques sont très exigeants sur la rouille !), des phares, des rétros] et avoir confirmé que la couleur te plaît, il va être sûrement nécessaire de lui poser les questions que tu n’as pas posé au téléphone. Quels travaux ont été fait, s’il y a un carnet d’entretien ou des factures qui informent des derniers travaux et des derniers contrôles techniques (regarde aussi les contrôles techniques avant contre-visite pour voir aussi les défauts mineurs). C’est normal d’être tatillon, si tu veux acheter la voiture, il faut essayer d’avoir le moins de surprises possibles après.

LA LISTE DES INFOS ESSENTIELLES

à connaître sur la voiture

En posant des questions, en étudiant le carnet d’entretien (s’il existe), les factures même anciennes (si tu peux, vérifies la cohérence des factures par rapport au kilométrage indiqué sur la facture) et les derniers contrôles techniques, tu peux avoir une idée de l’état général de la voiture.

Au minimum :

– les entretiens courants (vidange d’huile moteur, changements des filtres à huile, à air, à gazoil ou à essence). Ils doivent être fait environ tous les ans ou tous les 10 000 km.

– la distribution (est-ce que c’est une chaîne ou une courroie et si c’est une courroie de distribution, quand elle a été changée la dernière fois. Elle doit être changée environ tous les 5 ans ou tous les 100 000km).

– l’embrayage et la boîte de vitesse (si des travaux ont été fait).

– le freinage (disques et plaquettes ou freins à tambours, circuit de liquide de frein).

Et si tu peux aller plus loin, dans l’idéal, pour prendre ta décision, tu as aussi besoin de t’informer sur :

– le circuit d’injection (les injecteurs et tout le système d’injection).

– le circuit de direction assistée (s’il est hydraulique, la pompe et le circuit peuvent être usés).

– le turbo si c’est un diesel avec turbo.

– la batterie

– le circuit d’échappement

– les roues (pneus, roulements)

– la suspension (amortisseurs et autres composants qui tiennent la roue)

– la direction (rotules, crémaillère)

6. À toi de jouer

Le contrôle visuel et manuel

Ce que toi tu peux voir en plus des informations données par le/a vendeur/se selon s’iel t’en a dit beaucoup ou rien du tout.

À l’œil :

– PNEUS : usure ou lésions sur les pneus.

– AMORTISSEURS : Même si c’est difficile de connaître vraiment leur état, tu peux faire bouger la voiture, si elle tangue vraiment beaucoup sans s’arrêter, c’est probablement que les amortisseurs sont morts.

– CARROSSERIE, BAS DE CAISSE, état général (rétro, phares, etc.). C’est risqué. d’acheter une voiture d’occaz à côté de la mer ou en montagne à cause du sel qui bouffe très vite la carrosserie. Regarde aussi les vitres, les éventuels pocs sur le pare-brise, l’état des portières, des vitres électriques et mécaniques, des serrures, de la fermeture centralisé.

Sous le capot :

– si tu peux, vérifies l’état général et surtout s’il y a des grosses FUITES visibles (avec formation d’une goutte), au niveau du moteur aussi (regarde en dessous si possible). Tu peux éventuellement tâter un peu le dessous des composants avec ta main pour vérifier les fuites. C’est pas trop grave qu’il y ait des suintements ou des endroits un peu crades, mais les fuites sérieuses peuvent être le début des complications. Tu peux regarder si les différentes durites (tuyaux souples) et canalisations (tuyaux

rigides) ont l’air en bon état.

– Vérifie tous les NIVEAUX des liquides (liquide de refroidissement, huile, freins, direction assistée). Si tu vois un genre de mayonnaise épaisse en contrôlant l’huile moteur ou dans le réservoir de liquide de refroidissement, tu peux franchement suspecter des fuites au niveau du joint de culasse, ce qui est l’une des plus grosses galères (chantier long et cher !).

– Dans l’idéal, c’est bien d’ouvrir le capot avant de l’essayer et de réouvrir le capot après l’essai routier de 5 ou 10min. Pour voir si des grosses fuites qui avaient peut-être été nettoyées réapparaissent.

D’ailleurs, au premier coup d’oeil, un moteur trop nettoyé sur une vieille voiture, ça peut être louche sauf si elle a été très bien entretenue et que d’autres signes en attestent.

7. Ouvre bien tes oreilles pour l’essai routier

L’idée est de tester la voiture suffisamment. C’est bien de se mettre d’accord avec la personne sur combien de temps (10 min au moins ce serait bien !), sur quel secteur, mais c’est à toi de conduire la voiture sinon, tu ne pourras rien sentir. Essayes de t’interroger sur toutes les questions suivantes :

Démarres le moteur :

– Est-ce que la voiture démarre tout de suite ou elle galère ? Même si la personne te dit que c’est normal, qu’il faut la tenter plusieurs fois avant que ça marche, dis toi que les difficultés à démarrer peuvent être des gros problèmes.

– Est-ce qu’il y a des voyants qui restent allumés ? Un voyant moteur orange et tous les voyants rouges sont des indications de problèmes ça doit absolument t’inquiéter sur l’état de la voiture !

D’ailleurs, il est important de rouler au cas où un problème aurait été effacé par ordinateur, le voyant moteur peut se rallumer après quelques minutes ou après que la voiture soit un peu montée dans les tours. D’ailleurs, s’il y a une voie rapide à proximité c’est pas mal, tu peux aller tester la voiture dans les hauts régimes et voir comment elle réagit aux accélérations, comment elle se comporte à plus grande vitesse, si elle tient bien la route par exemple.

– À la conduite, est-ce qu’elle cale direct ? Est-ce que tu sens des à-coups, des bruits forts que tu n’as jamais entendu ou des odeurs particulièrement étranges ?

– Est-ce que ça freine bien ? Le frein à main tient bien ? Il ne faut pas le monter trop haut (signe que le câble de frein à main ou carrément tous les freins arrières peuvent être usés)

– La température du moteur peut monter à 90°C quand elle a un peu roulé mais ne devrait pas les dépasser (au milieu du témoin de température sur le tableau de bord).

– En roulant, fais en sorte de passer toutes les vitesses (y compris la marche arrière), de sentir si ça n’accroche pas trop et d’évaluer si l’embrayage est confortable (ni trop brutal ni trop haut).

– Laisse le moteur un peu tourner, pour l’écouter aussi à l’arrêt et regarder ce qui sort du pot.

Des fumées très bleues, très blanches ou très noires au pot d’échappement sont signes de dysfonctionnements.

– Des sensations de trous dans la direction, une tenue de route un peu flottante ou des bruits de claquements en tournant le volant doivent t’alarmer.

– Pour tout ce que tu constates d’inhabituel, comme des bruits, des sifflements, des claquements, interroge la personne, c’est possible qu’elle te dise de quoi il s’agit et que tu arrives à percevoir si elle est sincère.

8. La négo et la décision finale

Une fois, que tu as fait toutes tes vérifs, tu peux considérer que le prix est juste voir sous-évalué et dire banco. Tu peux aussi trouver que la voiture te plaît mais qu’il y aura sûrement pas mal de frais, alors que le prix te paraît un peu élevé. Ça c’est sûr que c’est pas le moment facile. Mais pense bien à ton budget s’il est limité !

Quand même encore un truc ! Les dernières vérifs avant de négocier le prix, c’est la paperasse :

– La voiture doit avoir un contrôle technique de moins de 6 mois pour que tu puisses l’immatriculer et c’est au/à la vendeur.se de le faire en principe. Si tu achètes une voiture sans contrôle technique récent, il faut que tu sois vraiment sûr.e de tes compétences en mécanique pour faire une vérification suffisante !

– Il est indispensable de demander un certificat de non-gage de la voiture qui atteste qu’elle n’a pas plein d’amendes sur le dos. Si elle est gagée, tu ne pourras pas l’immatriculer. Ça se fait sur internet avec la carte grise.

– Tu as besoin aussi de l’ancienne carte grise du propriétaire barrée avec la mention vendue le... (ou vendue pour pièce le... si elle est vendue sans contrôle technique de moins de 6 mois et que tu veux l’acheter pour pièces).

– Enfin vous devrez établir un certificat de cession (qui se trouve sur internet) avec le/la vendeur.se au même nom que la carte grise.

Une fois que c’est fait, essayes de ne pas regretter mais explore bien ta nouvelle voiture avec des mécanos pour apprendre à la connaître avec ses qualités et ses défauts et bichonne-la au maximum !

Il existe aussi la brochure « Tchek ta caisse », elle pourra te guider dans tes entretiens réguliers.

Pour te procurer les deux brochures en pdf, envois un mail . : garage12volt |at] riseup.net

PETITES INFOS JURIDIQUES EN CAS DE PÉ PIN APR ÈS L’ ACHAT

Même si c’est pas forcément facile de les mettre en marche, saches que tu as des petits recours possibles si tu t’es trompé.e dans ton achat. Tu peux envisager d’utiliser uniquement la menace de saisir la justice pour obtenir une reprise de la voiture.

– Si tu as acheté la voiture à crédit auprès d’un professionnel ou si tu as effectué la transaction en ligne, tu as 14 jours pour te rétracter après l’achat. Si c’est un garage ou un concessionnaire, tu peux demander, au moment de la vente, si le délai de rétractation s’applique.

– Si tu as acheté la voiture à un particulier ou un professionnel, tu bénéficies de la garantie des vices cachés et du recours pour vice de consentement. C’est à dire que si tu as un gros problème mécanique que tu ne pouvais pas voir mais qui était clairement antérieur à l’achat ou si la personne a été de mauvaise foi ou t’a

manipulé, tu peux obtenir le remboursement de ton achat.

Zoom sur la cylindrée

La cylindrée (1,6l, 2l…) c’est le volume en litre que peut contenir les cylindres d’un moteur (la plupart du temps il y en a 4), en additionnant le volume de chaque cylindre on obtient le volume totale : la cylindrée.

Le cylindre, lui, est une pièce en forme de tube à l’intérieur duquel se déplace le piston, qui descend lorsqu’il est poussé par la force de la combustion et remonte grâce au vilebrequin auquel il est raccordé (une sorte de manivelle) qui permet de transformer le mouvement translatif en mouvement rotatif*.

En gros plus le volume d’un cylindre est élevé, plus il peut contenir de quantité de mélange air/carburant, nécessaire à la combustion. La capacité en volume du cylindre nous informe donc sur la puissance du moteur mais aussi sur sa consommation.

* Si tu veux visualiser et comprendre un peu le fonctionnement d’un moteur regarde ces vidéos :

Comment fonctionne le moteur d’une voiture, C’est pas sorcier

Comment définir la puissance d’une voiture, C’est pas sorcier