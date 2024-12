Action contre PALI PALI-GRAND HOSPICE

Voici l’article de presse :

dh.net/au-grand-hospice-loccupation-temporaire-bat-de-laile-certains-pointent-une-societe-qui-fait-son-beurre-sur-le-dos-des-associations-et-du-cpas

Face aux contestations de plus en plus nombreuses, venant d’acteur.ice.s divers (résident.e.s, voisinage, collectif sociaux/culturel, milieu des occupations temporaires, ARAU, etc.), concernant les échecs de la gestion de l’occupation temporaire du Grand Hospice, l’ASBL Hyperinstinct appel à soutenir son initiative contre PALI PALI SPRL et rappelé à l’ordre le propriétaire, le CPAS de la ville de Bruxelles, et les pouvoirs publics faces à leurs responsabilités.

L’objective est de faire sortir PALI PALI SPRL de cette gestion d’occupation et de dénoncer un modèle dangereux - la monétisation par des entreprises privées des occupations temporaires - pour ce secteur et bien au-delà.

Phase 1 : médiatisation, aidez-nous à relayer en masse l’article de presse afin de faire pression (communiqué de presse : ieb.be/Occupation-du-Grand-Hospice-appel-a-un-changement-de-gestion

Phase 2 : Réclamer au CPAS la reprise en main de la gestion par des ASBL (sans but lucratif)

Nous ne lâcherons pas ce dossier tant que pali pali ne sera pas sorti de la convention

ASBL Hyperinstinct