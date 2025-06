Action contre la BNP à Louvain-la-Neuve

Dans la nuit du 2 au 3 juin, nous, le Comité Anarchiste Révolutionnaire Antifasciste - Pour l’ Internationalisme et la Libération Sociale (C.A.R.A.-P.I.L.S.), avons redécoré de manière joyeuse et créative la vitrine de la banque BNP PARIBAS à Louvain-la-Neuve, place de l’université.

De la peinture rouge claire , rappelant le génocide en cours , a été aspergé sur la porte d’entrée automatique et la vitrine ainsi qu’un graff disant : « BNP COLLABO D’ISRAËL FREE PALESTINE ».

Face à l’inaction politicienne honteuse et scandaleuse (mais qu’attendre d’un gouvernement d’extrême droite avec comme sinistre de l’intérieur, un sioniste avéré et partisan d’une fusion entre la droite et l’extrême droite la plus radicale), nous tenons à rappeler et mettre en lumière la participation de nombreuses entreprises européennes au financement du génocide.

Ceci est aussi un appel à toutes celles et ceux à qui il reste un cerveau et une croyance inébranlable en l’Humanité, pour passer à l’action directe (offensive, créative, joyeuse, destructive, etc.) afin de forcer tous les collabos de cet État ségrégationniste, raciste et fasciste qu’est Israël, à cesser leur collaboration scandaleuse !

Nous leur adressons ce message clair et déterminé :

Vous ne serez jamais en paix ! Nous vous traquerons partout où vos vitrines, intérêts économiques ou évènements publics et privés se trouvent !

Ni oubli, Ni pardon !

Pour la libération de la Palestine, du fleuve jusqu’à la mer !

Pour la Révolution sociale et libertaire mondiale !

De Gaza à Bruxelles, en passant par Athènes et le Rojava,

Intifada révolution !

C.A.R.A.-P.I.L.S.🏴‍☠️🔻