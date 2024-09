[Allemagne] Action incendiaire en solidarité avec Maja

Dans la nuit du 29 au 30 août, des voitures de la société SPIE GmbH ont été incendiées dans le quartier de Wilhelmsburg, à Hambourg. SPIE EPH GmbH est uen société appartenant au groupe français SPIE. En tant que prestataire de services pour les bâtiments, les installations et les infrastructures, le groupe est impliqué dans les constructions et équipements de prison, mais aussi dans l’industrie nucléaire et l’industrie de l’armement. L’action a été menée en solidarité avec l’antifasciste Maja qui a été livré.e en juin à la Hongrie, et avec tous les antifas en cavale.