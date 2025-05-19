stuut.info

[Allemagne] Un militant palestinien emprisonné depuis février 2025

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Prisons / Anticarcéral Palestine

[Allemagne] Un militant palestinien emprisonné depuis février 2025

Musaab Abu Atta est un militant palestinien en détention préventive depuis février 2025 suite à son engagement contre le génocide en cours en Palestine. Réfugié palestinien ayant grandi en Syrie, il est un membre actif de la diaspora palestinienne en Allemagne. Déjà en 2023, il avait été la cible d’une interdiction politique de la part des autorités allemandes de l’immigration.

