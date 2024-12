[Allemagne] Une société de techniques de surveillance attaquée

Dans la nuit du 26 novembre 2024 le siège d’OptoPrecision, dans le quartier de Horn, à Brême, a été la cible d’une attaque incendiaire. OptoPrecision GmbH développe des technologies de surveillance pour la police, les services de sécurité et l’armée. Sa gamme de produits va de différentes sources lumineuses laser et LED à des systèmes complets, fabriqués sur mesure, pour des tâches d’observation et de surveillance complexes, sur terre et en mer.

L’entreprise fabrique par exemple pour la police un système mobile de caméras, pour des enregistrements vidéos fiables, dans le but d’identifier personnes et véhicules. Le système comporte un éclairage laser infrarouge, spécialement conçus pour les enquêtes secrètes , qui devraient permettre d’obtenir des images lisibles à des centaines de mètres de distance et dans de mauvaises conditions de visibilité. Lire le communiqué