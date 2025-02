Appel à Son

On pense que la radio et le podcast sont de bons moyens de diffuser des bilans tant historiques que pratiques sur les luttes et les tentatives de transformation du monde comme de l’analyse de ce système qui nous broie. Que ces récits et histoires sont des matériaux qui poussent à la réflexion sur le monde capitaliste, et aident à le comprendre. Que les bilans et témoignages des luttes ne peuvent que nous aider à réfléchir notre intervention d’aujourd’hui, pour nous empêcher de tomber dans les mêmes impasses qu’hier. Que nos mémoires de lutte sont trop souvent laissées aux journalistes et universitaires qui ne peuvent que produire des récits étriqués, calibrés à la demande des bourgeoisies et de leurs États.

C’est pourquoi nous aimerions recenser tous ces contenus radiophoniques ou sonores pour les partager au plus grand nombre. Et pour ça nous avons besoin de votre aide, camarades : pour diffuser cet appel, pour nous transmettre vos fichiers, vos liens, pour nous dire que vous avez des CD ou de vieilles K7 jamais numérisés, que vous vous rappelez d’une émission que vous avez trouvée passionnante à l’époque -même si vous ne vous souvenez pas du nom on pourra jouer les détectives pour essayer de la retrouver ! etc…

On recherche notamment des récits de luttes, de préférence avec les protagonistes, des histoires des opprimés du monde entier, d’expériences de révolutionnaires ou de révoltés qui se sont battus contre l’ordre établi quelle que soit la méthode... Et bien sûr, si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous les transmettre.

Cet appel est une bouteille à la mer, nous cherchons des émissions de ce type et des gens qui sont disposés à nous envoyer des copies pour créer une banque de données en ligne accessible au plus grand nombre afin de partager ces pépites.

À vos archives !

À l’assaut des ondes

Pour nous contacter : assautdesondes(at)riseup.net

L’appel au format pdf