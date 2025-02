Appel à désarmer l’empire Bolloré ! (Echo belge)

Vincent Bolloré est un milliardaire français, catholique conservateur patriarcal, colonialiste et mécène de l’extrême droite. Il profite de l’ère néo-coloniale pour accroître sa fortune en Afrique en prenant possession de ports et en y développant son commerce d’huile de palme, quitte à opprimer et déloger des villages entiers après s’être accaparé leurs terres, et n’hésite pas à faire travailler des enfants dans ses plantations.

Il possède le groupe Bolloré sous lequel on retrouve un réseau tentaculaire d’entreprises diverses et variées. Il s’illustre aujourd’hui particulièrement par l’empire médiatique qu’il a bâti en France : un empire au service de l’extrême droite qui veut voir l’avènement d’un projet politique et culturel fasciste. Un projet assumé publiquement, contre le droit des femmes à l’IVG, anti-immigration, stigmatisant les musulman.e.s.

Apres les élections législatives françaises, une coalition d’une centaine d’organisations a lancé un appel à rejoindre la « campagne Bolloré ». Cette campagne a pour but de lutter contre l’empire médiatique, culturelles , néo-colonial du groupe Bolloré en france et par dela les frontières.

L’empire Bolloré est l’expression d’un projet industriel, financier et politique aussi glaçant qu’absolument cohérent. Il se déploie sous diverses formes et firmes qui se nourrissent d’un renforcement autoritaire de l’ordre économique mondial autant qu’elles l’appuient :

De la poursuite de l’entreprise coloniale de pillage des autres continents via le pouvoir logistique (historiquement Bollore Logistics) ou les énergies fossiles (Bollore Energy) à la fabrication d’outils de contrôle des accès et de renforcement des frontières ( EASIER , IER ).

De l’accaparement des vignobles et oliveraies par des puissances financières spoliant les travailleur.euses de la terre aux déforestations climaticides sur des surfaces immenses pour les plantations d’huile de palme (Socfin avec son comparse Hubert Fabri milliardaire made in Belgium) en Afrique et en Asie.

De la quête d’appropriation hégémonique des moyens médiatiques et culturels de diffusion de la pensée (Hachette, Canal, Europe 1, ses radios, journaux et télés en France mais aussi en Afrique avec Multichoice, reprise de l’École Supérieure de Journalisme de Paris avec un conglomérat d’autres milliardaires réactionnaires) au perfectionnement des technologies de surveillance et de répression (Automatic systems, IER , Indestat).

Des pratiques esclavagistes, viols et passages à tabac sur les employé.es de ses plantations au Cameroun ou au Liberia (Socfin - Socapalm) 1] 2]

De l’orchestration de la campagne de désinformation contre Reporters Sans Frontières (via Progressif media) 3] IHECS , école de journalisme à Bruxelles. HAVAS est une machine d’influence, ayant notamment été utilisée par Bolloré pour sanctionner le travail d’enquête de journalistes du Monde sur son activité en Côte d’Ivoire en 2014 en faisant perdre 7 milions d’euros de publicité au journal.

De la multiplication de ses agences de conseil, de pub’ (Havas, Havas creative et toutes leurs filiales) et instituts de sondage ( CSA ) à la mise au pouvoir de gouvernements suffisamment autoritaires et discriminants pour répondre aux besoins dévorants des plus riches, dans un monde où les ressources ne cessent de se raréfier (via des processus de corruption au Togo et en Guinée...)

Alors pourquoi faire écho, en Belgique, à une campagne contre un milliardaire français ?

La Belgique francophone est particulièrement sensible aux discours français. L’idéologie fasciste que déverse l’empire Bolloré infuse également nos imaginaires et participe à la banalisation de discours fascisants dans le paysage médiatique. Cette banalisation a des effets concrets : elle masque le basculement du MR vers l’extrême-droite, et les envolées fascisantes de GLOUB (George-Louis Bouchez actuel président de ce parti) dans les médias [4] ; elle normalise le fait que le bourgmestre de Bruxelles mobilise un dispositif policier démesuré pour assurer la tenue d’une séance de dédicace de Jordan Bardella politicien d’extrême droite français [5] ; elle pourrait aussi permettre des décisions fascisantes au sein du nouveau conseil d’administration de la RTBF qui a vu nommer à sa vice-présidence Nadia Geerts figure de l’extrême droite et militante anti-genre ...

L’empire Bolloré n’est pas qu’une abstraction, il s’impose dans nos quotidiens les plus intimes :

nos journaux papier (Géo, Vogue, Le Monde, via Prisma média)

nos sondages ( CSA ),

), nos livres (Hachette),

nos vins (domaine de la croix et domaine de la bastide blanche),

nos produits alimentaires (alterfood), et les huiles de palme et d’hévéa (socfin).

nos barrières de sortie du parking, ou le portique du métro (automaticsystem), les bus électriques ( jusqu’il y a peu), les portiques de securité des aéroports,

Une grande partie de nos magasins/restaurants/librairies dans les gares et dans les aéroports.

c’est aussi de la télé et nos films (canal+)

nos jeux vidéo (gameloft).

La bollosphère est un empire qui infuse d’idées fascistes la Belgique, mais c’est avant tout un système, avec ses agents zélés, ses dispositifs clés, ses maillons, ses points faibles. Il est d’intérêt public de faire obstacle à son développement. C’est pourquoi nous en sommes arrivé.es à la conclusion que si les idées d’extrême droite n’ont pas de frontières, les idées pour les combattre n’en ont pas non plus.

Pour autant, Bolloré n’a rien d’exceptionnel. Il appartient à cette tradition de complicité entre grands industriels et fascisme qui on fait l’histoire du capitalisme.

Dans les années 30 déjà, Henry Ford industriel de l’automobile étasunien, finançait le parti Nazi en Allemagne et avec son journal Dearborn Independant produisait de la propagande antisémite aux états-unis. En même temps, Alfred Hugenberg, industriel de l’acier allemand, achetait une série de journaux pour pousser son agenda fasciste et favoriser la montée au pouvoir de Hitler.

Plus récemment, Elon Musk a su peser de tout son poids avec sa fortune de Tesla et son contrôle haineux des algorithmes de X pour redonner les rênes de la première puissance mondiale à Donald Trump. Non content du résultat des élections aux Etats-Unis, il s’implique maintenant dans la politique européenne dans l’espoir d’y influencer les élections ; implication qui s’est notamment illustrée par son soutien au parti d’extrême droite allemand AfD [6], proche des mouvements indentitaires et néo-nazis [7], ou encore par des tentatives de s’immiscer dans la politique du Royaume-Uni [8].

De notre côté de la frontière, le milliardaire et magnat de la logistique Fernand Huts se permet des discours sexistes critiquant les revendications féministes du partage du travail domestique.

Ou encore, l’antenne belge de l’Observatoire de la petite sirène,qui a grandement contribué à la diffusion de fake news sur l’éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS), sensée être donnée dans les écoles, afin de lutter notamment contre les droits et la vie des personnes trans [9].

Afin de lutter contre ces ordures non-compostables et de faire fleurir des collectifs et des liens sociaux, syndicaux, décoloniaux, anarchistes, écologistes, féministes, internationalistes,...

Nous pouvons nous allier localement :

Nos camarades Etat-Uniens, à la suite de l’assassinat du pdg de UnitedHealtcare Brian Thompson, ont fait peuve d’une diversité surprenante de moyens d’expression et de visibilisation des très riches et très discrets PDG de grands goupes financiers [10], responsables de l’état de la planète, des corps et des esprits.

Suivons leurs élans et visibilisons de la manière la plus créative et joyeuse possible les Bolloré de chez nous, que ce soit à l’aide d’affiches, de tracts ou de tartes a la crème (méthode made in belgium) :

pour nouer des solidarités avec les employé.es, journalistes , technicien.nes qu’ils entendent contrôler, pour les aider à retourner la peur contre leur patron.ne.s et à reprendre le contrôle de leurs outils de travail.

pour faire des apéros-palettes au pied de ses entrepôts et des bals populaires dans ses bureaux.

pour redistribuer les biens qu’il nous a spoliés, le fuel de ses dépôts à ceux qui n’ont pas de quoi se chauffer, pour remettre ses boîtes au service des biens communs.

pour recouvrir les livres des fachos de stickers et y cacher de jolis marque-pages pour leurs lecteur.ices

Pour qu’il rende son pied-à-terre au square du Bois à Ixelles et qu’il s’exile sur son île privée protégée par des néonazis ;

Pour dévoiler ses ballades en Yacht et jet privé

pour révéler toutes les crapuleries qu’il veut tellement planquer et donner la parole à celles et ceux qu’il croit pouvoir bâillonner.

pour tester toutes les formes de résistances possible et immaginable aux portiques de la stib et automatic systems et lutter dans les faits contre les partenariats publics et privés avec Bolloré. [Cliquer et glisser pour déplacer]

Ou comme nos camarades anglais ou Couvinois 11]

pour aller redécorer, bloquer, occuper, désarmer ses infrastructures les plus toxiques ... jusqu’à la chute de l’empire Bolloré.

Un grand merci aux camarades qui ont rédigé l’appel original dont nous nous sommes largement inspiré !

