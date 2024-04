Appel à dons / solidarité internationale

(NL beneden)

(EN below)

Angel est une femme lesbienne qui a du fuir son pays d’origine suite à une agression lesbophobe ayant entraîné la mort de sa partenaire.

Elle est à nouveau en danger de mort depuis qu’elle a été renvoyée de force dans son pays d’origine où l’homosexualité est criminalisée et les droits LGBT bafoués. Elle est recherchée par des personnes qui en veulent à sa vie en raison de son orientation sexuelle. Nous souhaitons l’aider à obtenir des papiers lui permettant de quitter le pays et démarrer une vie ailleurs. Pour cela, elle a besoin de pouvoir rassembler suffisamment d’argent et nous demande notre soutien.

Son parcours vers une vie plus sûre a été jusqu’à présent marqué par l’enfermement, le racisme et l’homophobie d’Etat.

Angel est arrivée en Suède et a introduit une première puis une deuxième demande de protection internationale, toutes deux sont refusées. Ensuite, Angel tente une nouvelle demande dans un autre pays européen, la Belgique.

Celle-ci refuse de recevoir la demande, sous motivation du Règlement Dublin (*). Angel se retrouve enfermée au Centre Dublin à Zaventem, depuis lequel elle sera ensuite transférée en centre fermé (**). Après un mois de détention, Angel « accepte » le retour forcé vers la Suède. Elle ne supporte plus l’enfermement extrêmement précaire et stressant, dans des conditions inhumaines régulièrement dénoncées par les détenu.es, ex-détenu.es et associations, ni les pressions au retour du personnel. Malheureusement, elle est re-enfermée en centre à son arrivée en Suède. Plusieurs mois plus tard, Angel est déportée vers son pays d’origine, ce qui la met dans une situation dangereuse et traumatisante.

Essayons ensemble de rassembler assez d’argent pour lui permettre de recommencer sa vie ailleurs !

(*) Ce règlement instaure une liste de critères censés déterminer la « compétence » d’un pays de l’Union Européenne, c’est-à-dire quel pays est responsable d’étudier la demande de protection internationale. Le critère le plus appliqué est celui du pays d’entrée sur le territoire.

(**) Un centre fermé est comme une prison où l’Etat belge enferme les personnes sans titre de séjour ou comme dans ce cas-ci en situation « Dublin » afin de faciliter leur expulsion.

Pour faire un don :

IBAN : BE65 5230 8110 3896

Banque : Triodos Bank

Nom : Fondation Marius jacob

Communication : Angel

Ou bien par carte bancaire sur Cotizup : https://www.cotizup.com/solidarite-angel

*************************************************************************************************

(NL)

Roep op tot internationale solidariteit

Angel is een lesbische vrouw die haar thuisland moest ontvluchten na een lesbofobe aanval die resulteerde in de dood van haar partner.

Ze loopt opnieuw het risico te overlijden sinds ze met geweld is teruggekeerd naar haar thuisland waar homoseksualiteit wordt gecriminaliseerd en LGBT-rechten worden geschonden. Ze wordt gezocht door mensen die haar leven willen vanwege haar seksuele oriëntatie. We willen haar helpen papieren te krijgen om het land te verlaten en ergens anders een leven te beginnen. Hiervoor moet ze genoeg geld kunnen verzaamelen en vraagt ons om onze steun.

Zijn pad naar een veiliger leven werd tot nu toe gekenmerkt door opsluiting, racisme en homofobie door de staat.

Angel arriveerde in Zweden en diende een eerste en vervolgens een tweede aanvraag voor internationale bescherming in, beide worden afgewezen. Vervolgens probeert Angel een nieuwe applicatie in een ander Europees land, België.

Deze laatste weigerde het verzoek te ontvangen op grond van de Dublin-verordening (*). Angel valt onder deze regel en zit opgesloten in het Dublin Centre in Zaventem, van waaruit ze vervolgens wordt overgebracht naar een gesloten centrum (**). Na een maand detentie « accepteert » Angel de gedwongen terugkeer naar Zweden. Ze ondersteunt niet langer de uiterst precaire, stressvolle opsluiting in onmenselijke omstandigheden die regelmatig worden aangeklaagd door gedetineerden, ex-gedetineerden en verenigingen in het Belgische centrum, noch de druk op de terugkeer van personeel. Helaas zit ze weer opgesloten in het centrum als ze in Zweden aankomt. Enkele maanden later wordt Angel gedeporteerd naar haar thuisland, waardoor ze in een gevaarlijke en traumatische situatie terechtkomt.

Laten we samen proberen genoeg geld te verzamelen om ze in staat te stellen en haar leven elders opnieuw te beginnen !

(*) Deze verordening stelt een lijst op van criteria die de « bevoegdheid » van een land van de Europese Unie moeten bepalen, dat wil zeggen welk land verantwoordelijk is voor het bestuderen van de aanvraag voor internationale bescherming. Het meest toepasselijke criterium is het land van binnenkomst.

(**) Een gesloten centrum is als een gevangenis waar de Belgische staat sluit mensen op zonder verblijfsvergunning of zoals in dit geval in een « Dublin » situatie om hun verwijdering te vergemakkelijken.

Een donatie doen :

IBAN : BE65 5230 8110 3896

Bank : Triodos Bank

Naam : Fondation Marius jacob

Communicatie : Angel

Of op Cotizup : https://www.cotizup.com/solidarite-angel

**************************************************************************************************



(EN)

Call for international solidarity

Angel is a lesbian woman who had to flee her country of origin after her partner was killed in a lesbophobic attack.

She is now in mortal danger again after being forcibly returned to her country of origin where homosexuality is criminalized and LGBT rights violated. She is threatenend by people who want to kill her because of her sexual orientation. We want to help her in the bureaucratic process to get legal documents to leave the country once more and start a new life elsewhere. To do this, she needs money and asked us for support.

Her journey to a safer life has so far been marked by confinement, racism and state-sponsored homophobia.

Angel arrived in Sweden and made two applications for international protection, both of which were rejected. Angel then tried a new application in another European country, Belgium.

Angel fell under the Dublin Regulation (*) and ended up in the Dublin Centre in Zaventem, from where she was later transferred to a detention centre (**). After a month in detention, Angel « agreed » to be forcibly returned to Sweden, as she could no longer stand the extremely precarious, stressful confinement in inhumane conditions that are regularly denounced by prisoners, ex-prisoners and associations, nor the pressure to return from the staff. Unfortunately, she was put back in a detention centre when she arrived in Sweden. Several months later, Angel was deported to her country of origin, where she is in a dangerous and traumatic situation.

Let’s work together to raise enough money for her to start her life again somewhere else !

(*) This European regulation establishes a list of criteria intended to determine the ’competence’ of a European Union country, i.e. which country is responsible for examining the application for international protection. The criterion most frequently applied is the country of entry.

(**) A closed centre is like a prison where the Belgian state locks up people without residence permits or, as in this case, in a « Dublin » situation, in order to facilitate their deportation.

To make a donation :

IBAN : BE65 5230 8110 3896

Bank : Triodos Bank

Owner’s Name : Fondation Marius jacob

Communication : Angel

Or with credit card on Cotizup : https://www.cotizup.com/solidarite-angel