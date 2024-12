Appel au soutien contre l’extinction du feu chez AUDI

21 décembre - 15h00 - Boom Café

Anti Noël du Boom / Collecte et échange de Cados !

🌳 (et pas anti-boum de noël) En soutien aux grèves des lutins et aux séquestrations massive de leurs chefs dans les usines du pole-nord. Le Boom café vous propose de participer à un anti-Noël solidaire et anti-consummeriste (valable aussi pour les personnes perdues à la dernière minute sans idée de cadeau)....