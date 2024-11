Arpentage - Habiter sans posséder

Notes des auteur.ice.s :



En juin 2018, aux Tanneries de Dijon, le groupe qui allait créer La Foncière Antidote organisa un séminaire autour des communs. Il s’agissait de constituer un imaginaire politique partagé sur lequel fonder le future projet Antidote. Les présentations et échanges furent si riches que l’idée germa d’en faire un livre. C’est le collectif Ancrage, dont les activités s’articulent autour de l’image et de l’édition, qui rendit cette envie possible en rejoignant Antidote. Ce livre a donc à la fois été pensé, composé et édité par des membres d’Antidote.

Nous espérons qu’il nourrira vos rêves, comme il l’a fait pour nous...



L’arpentage c’est quoi ?

L’arpentage est une méthode de lecture collective d’un livre, issue de l’éducation populaire. Lors d’un temps déterminé, plusieurs participants se partagent un document écrit et chacun lit individuellement une courte partie de ce document. Ensuite, les participants partagent aux autres membres du groupe le contenu de leur lecture.

Cette méthode est toujours encadrée par un animateur qui anime les échanges. La plupart du temps, il s’agit de l’organisateur de l’événement.

Source : Wikipedia

