Arpentage | 6e numéro de la revue La Brèche : “Désirs de justice, tentatives aux marges du pénal”

Le système pénal montre chaque jour son incapacité à répondre aux besoins de justice. Pourtant, dans nos sociétés traversées par les violences, les désirs de justice sont puissants et multiples. Ce sixième numéro de La Brèche, revue belge d’enquêtes et de recherche sur les mondes carcéraux, prend au sérieux ces désirs. Il rassemble les voix de nombreuses personnes qui racontent, à partir des situations auxquelles elles sont confrontées (à titre personnel, professionnel ou militant), le sens dont elles investissent ce mot de « justice ». Elles y décrivent les pratiques qu’elles explorent, souvent dans les marges, pour prendre en charge les conflits et les agressions.

On y retrouve entre autres : des entretiens avec Fatima et Sandrine du collectif Retissons du lien ; le groupe bruxellois des matrisses ; le collectif Samidoun Belgique ; Anne Lemonne sur la justice restauratrice ; Damien Scalia sur la justice internationale et les crimes de guerre, et bien d’autres.

Et un arpentage, c’est quoi ?

Il s’agit d’une lecture collective d’une œuvre. Cette technique issue des milieux ouvriers facilite l’accès à un ouvrage ; permettant de se l’approprier en développant collectivement son analyse critique. Nous alternerons entre « temps de lecture individuel » (au rythme de chacun·e) et « discussion collective ». L’idée est de se mettre au travail ensemble, pour aborder une thématique en douceur et de manière conviviale.