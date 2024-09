Arpentage | Circulez - la ville sous surveillance

Circulez – la ville sous surveillance



« Nos trajets en ville sont de plus en plus conditionnés par les aménagements urbains : là un pot de fleur géant anti-voiture bélier à contourner, ici des plans d’eau pour éviter les regroupements en manifestation, un peu plus loin encore, une place sans végétation qui n’offre aucune assise. Il y a aussi probablement une dizaine de caméras qui ont filmé notre silhouette dont les images ont déjà été détectées, analysées et stockées par un logiciel d’IA. Heureusement pour nous, notre comportement était « normal » : il n’y a pas eu d’alerte.

Ce qui a tout l’air d’un scénario de science-fiction est pourtant réel. L’auteur de cette enquête tente de prendre la mesure de ce déploiement, toujours plus important, des dispositifs de surveillance et de contrôle dans nos villes avec ces questions en tête : à quel point servent-ils les citoyen·ne·s que nous sommes ? Jusqu’où respectent-ils nos droits ? Pour percer ce milieu opaque de la sécurité, il n’a d’autre choix que d’intégrer une entreprise qui équipe municipalités et clients privés de logiciels de surveillance. Il y découvre un monde qui profite des flous juridiques pour faire rimer aménagement et répression. »

Après avoir travaillé dans le secteur de la sécurité informatique, Thomas Jusquiame se dirige vers le journalisme. Ses sujets de prédilections sont les dispositifs (physiques et numériques) de sécurité, de contrôle et de surveillance. Il collabore au Monde diplomatique, à Reflets.info ou encore à Stree Press.

Un arpentage c’est quoi ?

Une méthode de lecture collective issue de la culture ouvrière.



Date : Le lundi 16 septembre 2024

Timing : De 18h00 à 21h00

Lieu : La vieille Chéchette, Rue du Monténégro 2, 1060 Saint-Gilles

