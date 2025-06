Arpentage | Enseignants, les nouveaux prolétaires. Le taylorisme à l’école de Frédéric Grimaud

INFOS PRATIQUES

Le mercredi 11 juin 2025

De 14h00 à 18h00

Lieu : ADESIF - Rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse (Dans la salle qui s’appelle "point de chute")

Contact : alice@bruxxel.org

Lecture suivie d’une discussion - Il n’y aura pas de spécialiste. L’idée est de se donner un temps collectif pour aborder une thématique de manière conviviale et partager nos réflexions.

Dans son livre publié en 2024, l’enseignant, chercheur et militant syndicaliste Frédéric Grimaud détaille comment le virage managérial affecte l’école publique en France. Son propos entre grandement en résonance avec les orientations actuelles du nouveau gouvernement MR-Engagés pour nos établissements en Wallonie-Bruxelles.

Si une logique de rationalisation du métier enseignant est déjà à l’œuvre depuis le Pacte pour un Enseignement d’excellence à travers l’intensification des politiques d’évaluation par les résultats, plaçant les écoles sous pression pour rendre des comptes et améliorer leurs performances, cette logique a de fortes chances de s’intensifier avec les nouvelles mesures envisagées : réduction budgétaire, réforme du statut du personnel enseignant, réforme de l’enseignement qualifiant etc.

—

Qui aurait pu prévoir, au pays de Jules Ferry, Ferdinand Buisson, Jean Zay et Albert Camus, que le maître d’école pourrait, un jour, être identifié au prolétaire asservi par la machine décrit par Karl Marx ou à l’ouvrier obéissant dans « l’organisation scientifique du travail » proposée par Taylor ? Et pourtant, Frédéric Grimaud fait ici la démonstration magistrale que c’est bien à cela que nous assistons.

En effet, au fil des pages, nous découvrons qu’avec l’habillage du « nouveau management public », le mariage des neurosciences et du néolibéralisme, l’hégémonie d’évaluations quantitatives et une avalanche de prescriptions en tous genres, les professeurs d’école sont assignés aujourd’hui à un statut d’exécutants, plus ou moins précarisés, sous l’œil de contremaîtres caporalisés chargés de veiller à leur docilité.

Situation que Frédéric Grimaud dénonce, mais à laquelle il appelle à résister en redonnant toute sa place au collectif des professeurs. Il insiste sur la richesse des controverses et des échanges sur leurs pratiques, et milite inlassablement pour la dimension profondément humaine et vivante de leur métier.

Texte de Philippe Meirieu

Présentation du livre issue du site de l’édition