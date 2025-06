Arpentage | Sauver l’information de l’emprise des milliardaires

19 juin - 18h00 - Coin 56 à Ixelles

Apéro-Podcast « Des alternatives pour manger demain »

La coopérative CABAS et Rencontre des Continents vous invitent à un moment convivial d’écoute de podcast et de discussion autour d’un apéro. Infos pratiques Jeudi 19 juin de 18h à 20h au Coin 56 - 56, rue Elise à Ixelles Places limitées. Inscriptions par mail : lesamies@cabas.coop Lutter contre les sucres cachés, contre les stratégies marketing des lobbies et la précarité de la vie, c’est possible, à condition de repenser entièrement la manière de se nourrir, et la place de l’alimentation dans la société. Achats groupés, fermes urbaines, circuits courts, système D, écoute et entraide ouvrent des pistes de solutions, comme nous l’enseignent Viviane et Micheline, véritables combattantes de l’alimentation. Podcast « Le sucre, pour le meilleur et pour le pire. Des alternatives pour manger demain ». Épisode issu de l’émission LSD de France Culture.