Arpentage | Le poing, la rose et le putois de Olivier Starquit

Quatre décennies de néolibéralisme ont fini par éroder le poing, symbole du conflit organisé dans une société démocratique. Ce poing érodé par le néolibéralisme, ce poing qui a cessé d’être tendu et levé, s’il n’est pas le seul responsable, constitue néanmoins une des causes à l’origine de la montée et de la banalisation des idées d’extrême droite. Précisément parce que le poing n’est plus tendu, le putois braconne sur des territoires abandonnés. Cependant, une autre trajectoire est possible : une revitalisation de la démocratie. Le poing peut se tendre et se dresser à nouveau. Le poing peut aussi lever au ciel une rose. Rose qui aurait la lourde tâche de symboliser l’outil permettant cette revitalisation de la démocratie. Rose qui aurait pour mission de capter la colère et de la convertir en projet, au lieu de la laisser saper encore un peu plus la confiance dans l’État de droit, dans la démocratie et dans la politique. Une flopée de roses semées sur les terres envahies par le putois. Pour qu’à la fin, leur fragrance éclipse son odeur pestilentielle. Le poing, la rose et le putois, tout un programme !

« Ici et maintenant, il faut s’atteler à une guerre des narratifs et développer un imaginaire ouvert, inclusif, désirable et joyeux. […] Un imaginaire qui contrerait l’inattention et la maladie de l’indifférence, cette maladie de l’indifférence qui rend l’injustice et les inégalités invisibles. »

L’auteur

Licencié en philologie germanique, maître en traduction et maître en relations internationales et en politique européenne, Olivier Starquit est l’auteur de L’individu privatisé, le service public pour la démocratie (Espace de liberté, 2009), de L’Extinction des Lumières, vers une dilution de la démocratie ? (Territoires de la Mémoire, 2011), Des Mots qui puent (Le Cerisier, 2018) et d’Une éclipse et des lucioles : De la démocratie au 21e siècle (Territoires de la Mémoire, 2019). Il est aussi co-auteur de La bête a-t-elle mué ? Les nouveaux visages de l’extrême droite (Liberté j’écris ton nom, 2020).

INFOS PRATIQUES

Date : Le lundi 16 décembre 2024

Timing : De 18h00 à 21h00

Lieu : La vieille Chéchette, Rue du Monténégro 2, 1060 Saint-Gilles

PAF : Gratuit. Apporte ce que tu veux à manger

: Gratuit. Apporte ce que tu veux à manger Inscription : https://framaforms.org/arpentage-1612-le-poing-la-rose-et-le-putois-olivier-starquit-1731495078

Contact : mborensztejn@liguedh.be

Max 12 personnes ! En cas d’annulation, merci de nous le faire savoir dès que possible afin que nous puissions donner votre place à quelqu’un·e d’autre.