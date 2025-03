Arpentage |Technopolice : La surveillance policière à l’ère de l’intelligence artificielle

INFOS PRATIQUES

Date : Le lundi 17 mars 2025

Timing : De 18h00 à 21h00

Lieu : La vieille Chéchette, Rue du Monténégro 2, 1060 Saint-Gilles

PAF : Gratuit. Apporte ce que tu veux à manger

Inscription : https://framaforms.org/arpentage-technopolice-1741097818

Contact : mborensztejn@liguedh.be

Max 12 personnes ! En cas d’annulation, merci de nous le faire savoir dès que possible afin que nous puissions donner votre place à quelqu’un·e d’autre.

Technopolice : La surveillance policière à l’ère de l’intelligence artificielle ?

En France et à travers le monde, l’intelligence artificielle s’enracine dans les pratiques policières. Des logiciels de police prédictive à la vidéosurveillance automatisée en passant par la reconnaissance faciale, l’espace public urbain est placé sous contrôle sécuritaire, sous l’égide d’un État à l’autoritarisme toujours plus assumé et d’un capitalisme de surveillance aux commandes des politiques publiques. Loin de juguler la criminalité, toutes ces innovations contribuent en réalité à amplifier la violence d’Etat. Elles renferment nos imaginaires politiques et placent la ville sous contrôle sécuritaire. Mêlant le récit d’un engagement militant aux analyses issues des sciences humaines et sociales, Félix Tréguer (La Quadrature du net, chercheur au CNRS) retrace ainsi les mécanismes qui président à la technologisation croissante du maintien de l’ordre et de la gouvernance urbaine.