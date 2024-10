Atelier/Animation Smartphones et vie privée (Exodus Privacy)

Contrôle social / Répression

[Philippines] Libération d’un prisonnier politique âgé de 85 ans

Le prisonnier politique plus ancien des Philippines, Gerardo Dela Peña âgé de 85 ans, a retrouvé sa liberté cet été. Dela Peña était un syndicaliste paysan à Bicol. Dans ses jeunes années d’activiste, il a été détenu et torturé par la police et l’armée sous la dictature de Marcos en 1982. Après sa libération, il a...