Aux camarades recherché.e.s – Appel à une journée internationale d’action

Sortez de l’ombre

Pour un instant

Combattants anonymes au visage voilé, et recevez

Notre salut

Bertold Brecht, La Décision

Ce week-end des 23-24 mars, le Secours rouge international a tenu à Zürich sa conférence semestrielle.

Nos travaux ont été marqués par la nouvelle de l’arrestation à Berlin de Daniela Klette, et plus encore par la signification de cette arrestation et des réactions qu’elle a provoquées.

Cette clandestinité de plusieurs décennies, dans un état dont la police, qui a tant de moyens, faisait de ce dossier une priorité, est un exploit. Une telle clandestinité fait, par procuration, la fierté de tout le mouvement révolutionnaire, et lui donne une leçon d’intelligence, de méthode et de détermination.

Le nombre de manifestation de sympathie avec Daniela, Ernst-Volker et Burkhard montre que ce sentiment est largement partagé, ce qui rend d’autant plus enragé les représentants du régime.

Au delà des clandestins de la RAF, nombre d’autres camarades ont fait le choix difficile et courageux de la clandestinité, plutôt que de se soumettre à la justice de classe ou de négocier avec elle. C’est le cas de nombreux antifascistes poursuivis pour différentes affaires (Antifa Ost, Budapest).

Ces camarades recherchés doivent également être protégés et aidés de toutes les manières.

Leur lutte contre le fascisme est une lutte centrale en cette période historique de crise et de guerre, et cela de Berlin à Diarbakir. Le mouvement antifa a bien compris que la lutte contre le fascisme, du fascisme institutionnel en col blanc aux milices néo-nazies, est redevenu une ligne de front essentielle.

Les structures du régime (politique, policière, judiciaire et médiatique) veulent briser cette dynamique antifasciste comme toute dynamique de résistance, car c’est dans la résistance que se forge la perspective révolutionnaire.

Le fait que Daniela ait été placée immédiatement à l’isolement total, ce même isolement qui vise Alfredo Cospito, Nadia Lioce et les autres brigadistes détenus dans les sections spéciales, est une autre preuve de cette volonté.

A cet acharnement, nous devons opposer notre solidarité.

« faire de le solidarité une arme », c’est un programme, pas un slogan.

Le Secours rouge international appelle à soutenir ce toutes les manière les camarades recherchés, et à donner une démonstration de cet engagement en participant à une journée internationale d’action le 14 avril, jour d’une manifestation de solidarité avec Daniela Klette devant la prison de Vechta.

Force et solidarité avec Ernst-Volker, Burkhard et les antifas résistant dans la clandestinité

Liberté pour tous et toutes les prisonnier.e.s révolutionnaires, antifascistes et anti-impérialistes

Liberté pour les prisonniers et prisonnières de la Résistance palestinienne confronté.e.s à la torture dans les bagnes sionistes

Liberté pour tous les peuples confrontés au fascisme et au colonialisme, en Palestine, au Kurdistan et dans le monde entier.

Vive la solidarité internationale.

Secours Rouge International, 31.3.2024