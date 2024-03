Bande organisée anarchiste / Anarchistisch georganiseerde bende #4

NL hieronder

(FR)

Quelques membres anarchistes de collectifs en lutte vous invitent aux réunions de la BOA (Bande Organisée Anarchiste). Cette invitation part d’un constat : les luttes sociales à Bruxelles sont peu connectées, on remarque un manque de lien et parfois de soutien inter-collectifs. Ce constat nous semble d’autant plus marqué dans les milieux anarchistes (souvent autonome, non associatif, non subsidiés, peu visibilisés etc.). On voulait donc y répondre en ouvrant un espace pour partager ce qu’on fait, mutualiser nos ressources, outils, matériel, obstacles, victoires et nos stratégies.

Qui y est invité ?

Les personnes se considérant comme anarchistes ou proche de l’anarchisme

social et révolutionnaire et qui s’organisent au sein d’un collectif/groupe/lutte sociale.

Qu’est-ce qu’on entend par anarchisme ?

Nous considérons l’anarchisme comme une remise en question et une lutte constante contre toute forme de domination qu’elle soit structurelle ou a plus petite échelle dans des collectifs.

Notre anarchie est par définition anti-autoritaire. Elle est fondée sur la démocratie directe sans système de pouvoir vertical (comme un gouvernement soumis au peuple/ qui ne rend pas de compte au peuple),sans économie d’exploitation (à bas le salariat) et sans religion d’État. L’anarchie demande une organisation et des règles faites par et pour le peuple/les individus. Contre l’oppression, l’anarchisme propose un idéal de société fondée sur la solidarité,la bienveillance, l’autogestion des moyens de production (coopératives, mutuelles..) et la liberté qui est indissociable de l’égalité réelle pour toustes. Tant qu’il y aura des structures de domination et des dynamiques de pouvoir inégalitaires il n’y aura pas de vraie liberté.

Comment ça s’organise ?

Notre proposition c’est de faire des réunions tout les 2 mois suivies d’un moment convivial, on pensait faire des réunions formelles de deux heures pour se partager ce qu’on fait. Celles-ci seraient suivies de moments plus informels pour se rencontrer, papoter, ou s’organiser hors de l’assemblée.

Nous vous invitons donc le 28 avril pour un accueil à 16h et début de la réunion à 16h30 à la pompe, rue royale sainte-marie 185.

(NL)

Enkele anarchistische leden van collectieven in strijd nodigen jullie uit voor de BOA/AGB bijeenkomst. Deze uitnodiging is gebaseerd op de vaststelling dat de sociale strijd in Brussel niet altijd in verbinding met elkaar staat, en dat er een gebrek is aan banden en soms aan steun tussen collectieven. Deze vaststelling lijkt ons des te sterker in anarchistische kringen (vaak autonoom, niet verenigd, niet gesubsidieerd, weinig zichtbaar, enz.) We wilden dus reageren door een ruimte te creëren waar we kunnen delen wat we doen en onze middelen, instrumenten, materialen, obstakels,

overwinningen, strategieën kunnen bundelen.

Wie is uitgenodigd ?

Mensen die zichzelf als anarchist beschouwen of dicht bij sociaal en revolutionair anarchisme staan en die zichzelf organiseren binnen een collectief/groep/sociale strijd.

Wat bedoelen we met anarchisme ?

Wij zien anarchisme als een constante invraagstelling en strijd tegen alle vormen van overheersing, structureel of op kleinere schaal binnen collectieven.

Ons anarchisme is per definitie anti-autoritair. Ze is gebaseerd op directe democratie, zonder verticaal machtssysteem (zoals een regering die onderworpen is aan het volk/geen verantwoording aflegt aan het volk), zonder uitbuitingseconomie (weg met loonarbeid) en zonder staatsreligie. Anarchie vereist een organisatie en regels gemaakt door en voor de mensen/individuen.

Tegen onderdrukking stelt het anarchisme een ideale maatschappij voor die gebaseerd is op solidariteit, welwillendheid (bienveillance), zelfbeheer van de productiemiddelen (coöperatieven, mutualiteiten, enz.) en vrijheid, die onlosmakelijk verbonden is met echte gelijkheid voor iedereen. Zolang er structuren van overheersing en ongelijke machtsdynamieken bestaan, zal er geen echte vrijheid zijn.

Hoe wordt dit georganiseerd ?

Ons voorstel is om elkaar om de 2 maanden te ontmoeten, gevolgd door een informeel en gezellig moment. We dachten aan formele bijeenkomsten van twee uur om te delen waar we mee bezig zijn. Deze kunnen dan gevolgd worden door meer informele momenten om elkaar te ontmoeten, bij te praten of om ons te organiseren buiten de vergadering.

Wij nodigen u daarom uit op 28 april vanaf 16.00 uur en start van de bijeenkomst om 16.30 uur in la pompe, rue royale Sainte-Marie 185.