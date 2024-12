Arrestations lors d’une conférence à l’ULB

18 décembre - 18h00 - Cinema galeries

FUNDRAISING PROJECTION / “Of land and bread”

FUNDRAISING PROJECTION - au profit de quatre cagnottes organisées pour soutenir des personnes bloquées à Gaza. Of land and bread - 18/12 à 18h30 @cinemagaleries (vostfr/en) On est très heureux de vous annoncer la projection du film “Of land and bread” de Ehab Tarabieh produit par B’tselem le 18 décembre à...