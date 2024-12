Projets sécuritaires du futur gouvernement

Dans le cadre des négociations visant à la formation d’une nouvelle coalition gouvernementale de droite (N-VA, MR, CD&V, Vooruit, Les Engagés), une note présentée par le formateur Bart De Wever révèle l’importance du tournant sécuritaire du futur gouvernement.

Le ministre de l’Intérieur serait remplacé par un ministre de la « Sécurité » qui centraliserait toutes les compétences liées à la sécurité. Les fonctions de la police fédérale seraient réduites pour qu’elle se concentre sur les missions spécialisées (crime organisé, anti-terrorisme, cybercrime, …). Les zones de polices de Bruxelles seraient fusionnées. La lutte contre la drogue sera une priorité avec une tolérance zéro et des sanctions immédiates pour les consommateurs comme pour les vendeurs. L’utilisation de l’IA pour lutter contre le trafic de drogue, fermeture de la salle de consommation de drogues à Bruxelles complètent le dispositif.

Des investissements sont prévus pour la police judiciaire, pour la lutte contre la drogue et le terrorisme. Des personnes pourraient être interdites de manifestation. Est aussi prévu le retrait de la nationalité belge à toute personne ayant une double nationalité et condamnée pour terrorisme ainsi que la suppression du jury populaire dans les procès pour terrorisme. Le cadre juridique des agents de sécurité privée serait » assoupli », l’armée déployée pour la défense des infrastructures et des institutions critiques, et la reconnaissance faciale autorisée. Enfin, un nouveau cadre juridique faciliterait les dissolutions d’associations – Samidoun étant expressément dans le collimateur.