Répression à la Pride 1

Ce samedi 17 mai, lors de la Pride de Bruxelles, les chars de la NVA et du MR (partis réactionnaires membre du gouvernement fédéral) ont été accueilli par des groupes antifascistes queer. Une vingtaine de personnes seront arrêtées et relâchées après contrôle d’identité. Deux personnes seront arrêtées et emmenées au commissariat. L’une d’entre elle sera arrêtée pour jet de peinture sur le char de la NVA, la deuxième pour le jet d’une bouteille en verre devant le même char. L’arrestation administrative se transformera par la suite en arrestation judiciaire suite à la plainte de la NVA entre autre pour les dégâts sur du matériel (peintures sur le char et la sono). Après plus de 24h en cellule, les deux personnes passeront finalement devant le magistrat du parquet de Bruxelles le dimanche en fin de journée et seront relaxés avec avertissement.