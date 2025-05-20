stuut.info

Répression à la Pride 2

Répression à la Pride 2

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge

Samedi soir, 17 mai, le rassemblement pour la Palestine s’organisait sur la place de la Bourse, comme elle le fait depuis des semaines, pour dénoncer le génocide en cours visant le peuple palestinien et la participation de la Belgique à ce génocide. Dans le cadre de la Pride, un dj set était organisé sur la même place. Une trentaine de personnes étaient rassemblées au milieu de la foule qui seront rapidement rejointes par d’autres personnes queer et allié.es. Vers 19h30, la police chargera, avec coup de matraque et gaz lacrymogène, le groupe mobilisé pour le soutien à la Palestine. Et une fois de plus arrêtera des manifestants, réfugiés palestiniens. Le rassemblement sera écartée avec une présence policière important. Les personnes arrêtées seront finalement relâchées vers 1h du matin.

31 août - 15h00 - Rockin’ Squat

Assemblée Générale Queer Antifasciste - Août

A l’heure où de plus en plus de pays durcissent leurs lois anti-LGBT et surtout anti-trans, où les génocides se poursuivent en Palestine, au Congo et dans tant d’autres pays mais où l’on préfère détourner l’attention publique vers le « wokisme » et criminaliser les personnes racisées, lorsqu’on voit des fascistes protégés par la police à la Pride et où on arrête les queers qui s’opposent à leurs présence, une évidence ressort : il faut qu’on s’organise ! Sortons de l’individualisme qui nous empêche de voir qu’une lutte commune est possible. Sortons de l’inaction. Rencontrons-nous ! Créons du lien, de l’échange, des discussions ensemble ! Venez porter vos luttes, et rejoindre celles des autres ! Que tu viennes d’un collectif ou que tu n’aies jamais fréquenté de milieux militants, l’Assemblée générale populaire est là pour construire le lien et nous organiser, ensemble, vers l’autonomisation de nos luttes. Face au fascisme et à la répression, nous ne sommes pas seul·es. Réponse queer, antifasciste et populaire ! Quand ? Dimanche 31 août 2025 15h-18h Où ? au Rockin’ Squat - Avenue de Tervuren 158, 1150 Woluwe-Saint-Pierre (proche de Montgomery lignes 1, 7, 25, 27, 39, 44, 61, 80 et 81) Accessibilité ? Le Rockin’ Squat est accessible PMR. 😷 Le port du masque est fortement recommandé. Des masques seront disponibles Pour le lieu, si possible de prévoir aussi une contribution prix libre 💰 L’AG se tient par défaut en français, on traduit entre nous si nécessaire !
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

Témoignage d’une tentative d’expulsion, 16 juillet 2025

“Ils ont dit qu’ils voulaient m’emmener dans un pays auquel je n’appartiens, je ne suis pas de là-bas, je ne suis pas né là-bas.” Témoignageaudio d’un homme qui a survécu à une tentative d’expulsion (vers un pays qui n’est même pas le sien), alors qu’il s’est fait torturer par la police dans l’avion et dans le van après qu’on l’ait descendue suite aux protestations des passagers. Ces pratiques sont courantes et très dissimulées, la personne a peu de recours pour porter plainte et les policiers se permettent de suivre leurs pulsions de violence, en toute impunité. Voici un extrait : “Then I saw them talking to themselves, and talking to me as well, that, yeah “You can come back anytime you want.” I said ; “It’s not a problem of me coming back anytime I want. The problem is where you’re taking me is not where I belong to. So, it’s really, really, really not good feelings for me.” So, from there, I start to get scared, because of the movement they are doing there. They start to show me another face, not the same face they had for me when they were with me in the immigration room. I see different faces, all of them. The talking was different. So, I got scared.“ (original audio : anglais) Témoignage audio ici Transcription en Français : Ce jour-là, je ne m’attendais pas à être confronté à la torture. Je vais être torturé et je vais faire face aux abus et à la violence. Je n’y ai pas pensé, parce que j’étais juste assis dans la salle d’immigration, attendant simplement qu’ils fassent ce qu’ils veulent faire, parce qu’ils ont dit qu’ils voulaient m’emmener dans un pays auquel je n’appartiens, je ne suis pas de là-bas, je ne suis pas né là-bas. Ensuite, j’ai essayé de les convaincre que je ne suis pas de là-bas, mais ils disent toujours, non, tu es de là. Et puis, je dis, qu’est-ce qui montre que je viens de là-bas ? Ensuite, ils ne pouvaient pas me donner de raisons tangibles. Ils ont dit ; “Ouais, nous devons vous prendre, parce que, oui nous le devons.”. Donc, après quelques minutes, je me suis vu, je les ai vus tenir quelque chose comme un gilet, comme un gilet pare-balles, avec beaucoup d’attaches. Donc, quand je l’ai vu, j’ai juste inspiré. J’ai simplement accepté tout ce qui venait, parce que, et j’étais vraiment détendu. Je leur disais, ouais, si j’y vais, ils verront que je ne suis pas de là-bas, ils me ramèneront. Puis ils ont dit ; “D’accord, pas de problème, faisons notre travail.” Ensuite, ils m’ont mis cette chose, comme un tissu, ils la portent juste sur moi, et ils me disent de mettre ma main dans la poche, je mets mes mains dans la poche, et ils la verrouillent.. Mais, quand ils l’ont verrouillé, j’étais juste assis, en train de les attendre, pendant quelques temps. Encore une fois, j’étais juste assis seul, je parlais simplement tout seul, silence. J’ai dit, que va-t-il se passer ici ? Quoi, qu’est-ce qui se passe ici ? Donc, après qu’ils m’aient dit, d’accord, viens avec nous, allons-y.. Je...
Belgique Belgique |
Extrême-droite / Antifascisme

[Espagne] María José Baños Andújar victime de négligence médicale

Prisonnière antifasciste des GRAPO, María José Baños Andújar est dans un état de santé critique après plusieurs décennies de prison (voir notre article ). Elle a besoin d’une greffe du foie et de soins spécialisés qu’elle ne pourra recevoir qu’après sa libération. L’administration pénitentiaire non seulement lui refuse ces soins, mais lui a récemment restreint l’accès à des médicaments essentiels, accélérant ainsi sa détérioration. Cette négligence envers sa santé n’est pas un incident isolé. Elle s’inscrit dans une politique systématique envers les prisonniers politiques, où le refus de soins médicaux devient un outil de répression, comme l’illustre les cas de Lucio García Blanco et Mónica Refoxos Pérez. Afin de dénoncer cette situation, ses soutiens appellent à envoyer des lettres au directeur de la prison où elle est détenue (texte et adresse ici ).
Ailleurs Ailleurs |
