Répression à la Pride 2

Extrême-droite / Antifascisme

Témoignage d’une tentative d’expulsion, 16 juillet 2025

“Ils ont dit qu’ils voulaient m’emmener dans un pays auquel je n’appartiens, je ne suis pas de là-bas, je ne suis pas né là-bas.” Témoignageaudio d’un homme qui a survécu à une tentative d’expulsion (vers un pays qui n’est même pas le sien), alors qu’il s’est fait torturer par la police dans l’avion et dans le van après qu’on l’ait descendue suite aux protestations des passagers. Ces pratiques sont courantes et très dissimulées, la personne a peu de recours pour porter plainte et les policiers se permettent de suivre leurs pulsions de violence, en toute impunité. Voici un extrait : “Then I saw them talking to themselves, and talking to me as well, that, yeah “You can come back anytime you want.” I said ; “It’s not a problem of me coming back anytime I want. The problem is where you’re taking me is not where I belong to. So, it’s really, really, really not good feelings for me.” So, from there, I start to get scared, because of the movement they are doing there. They start to show me another face, not the same face they had for me when they were with me in the immigration room. I see different faces, all of them. The talking was different. So, I got scared.“ (original audio : anglais) Témoignage audio ici Transcription en Français : Ce jour-là, je ne m’attendais pas à être confronté à la torture. Je vais être torturé et je vais faire face aux abus et à la violence. Je n’y ai pas pensé, parce que j’étais juste assis dans la salle d’immigration, attendant simplement qu’ils fassent ce qu’ils veulent faire, parce qu’ils ont dit qu’ils voulaient m’emmener dans un pays auquel je n’appartiens, je ne suis pas de là-bas, je ne suis pas né là-bas. Ensuite, j’ai essayé de les convaincre que je ne suis pas de là-bas, mais ils disent toujours, non, tu es de là. Et puis, je dis, qu’est-ce qui montre que je viens de là-bas ? Ensuite, ils ne pouvaient pas me donner de raisons tangibles. Ils ont dit ; “Ouais, nous devons vous prendre, parce que, oui nous le devons.”. Donc, après quelques minutes, je me suis vu, je les ai vus tenir quelque chose comme un gilet, comme un gilet pare-balles, avec beaucoup d’attaches. Donc, quand je l’ai vu, j’ai juste inspiré. J’ai simplement accepté tout ce qui venait, parce que, et j’étais vraiment détendu. Je leur disais, ouais, si j’y vais, ils verront que je ne suis pas de là-bas, ils me ramèneront. Puis ils ont dit ; “D’accord, pas de problème, faisons notre travail.” Ensuite, ils m’ont mis cette chose, comme un tissu, ils la portent juste sur moi, et ils me disent de mettre ma main dans la poche, je mets mes mains dans la poche, et ils la verrouillent.. Mais, quand ils l’ont verrouillé, j’étais juste assis, en train de les attendre, pendant quelques temps. Encore une fois, j’étais juste assis seul, je parlais simplement tout seul, silence. J’ai dit, que va-t-il se passer ici ? Quoi, qu’est-ce qui se passe ici ? Donc, après qu’ils m’aient dit, d’accord, viens avec nous, allons-y.. Je...