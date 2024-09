[Brochure] Grosse flemme des hétérofem

7 octobre - 18h30 - La Pompe Squat

La Rage - Boxing Project

La Rage est de retour et fête un an de projet ! La Rage est de retour et fête un an de projet ! Premier entraînement de l’automne : lundi 7 octobre 2024 à 18h30 à l’adresse habituelle. Pour plus d’informations : larage.project@gmail.com Lundi 7 octobre pour fêter son premier anniversaire après la training...