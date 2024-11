Un candidat Vlaams Belang pose devant un symbole de Mussolini et glorifie le fascisme

Lors des récentes élections communales, on a vu un candidat ouvertement fasciste se présenter sur la liste du Vlaams Belang pour la Ville de Bruxelles. Ce candidat, c’est Emmanuelle Licari : personnage de l’extrême droite belge passé sous les radars, et qui pourtant possède une longue carrière dans les cercles d’extrême-droite. Sur son site web personnel – supprimé depuis les révélations de Bruzz – il étale ses convictions et fait l’apologie du fascisme (1).

Le 31 janvier 2024, il poste sur son site personnel une photo de lui posant devant un drapeau orné du symbole du faisceau, symbole fasciste utilisé par le dictateur italien, Benito Mussolini. A côté de lui, Yvan Benedetti, militant français d’extrême droite de longue date et maintenant président du mouvement belge, Nation, une organisation identitaire et néo-fasciste, et dont Emmanuelle Licari est lui aussi membre depuis des années. (2)

Fondé en 1999 par le néo-nazi Hervé Van Laethem, le mouvement Nation est davantage connu pour ses exactions racistes et violentes en Belgique, que pour ses résultats électoraux. Mais ce qui fait la force du groupe Nation, ce sont les liens qu’il entretient avec de nombreuses organisations d’extrême droite européenne, comme Aube Doré en Grèce, le NPD en Allemagne, ou le Bastion social, groupe français aujourd’hui dissous. (3)

Dans la description de la photo, Licari « remercie chaleureusement [ses] amis de CasaPound » pour l’accueil et sa remise de carte de membre. CasaPound, c’est une organisation italienne néo-fasciste ultra-violente, composée d’au moins 20 000 membres. Plus récemment, l’organisation s’est faite remarquée pour avoir rassemblé des centaines d’individus exécutant le symbole fasciste bras tendus, et défilant en pleine rue de Rome en janvier 2024.

Autrefois président du Front National Belge – organisation d’extrême droite active entre 1985 et 2012 – Licari se complaisait également à présenter sur son site ses chats persans aux noms évoquant des événements historiques des plus sombres. L’un, « Falangia », rappelle le nom du parti fasciste Phalange espagnol créé dans les années ’30, et l’autre, « Meina » correspond à une ville italienne où des SS exécutèrent près de 60 Juif·ves en 1943.

Interrogé, le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, n’a pas souhaité commenter cet événement. Quant à la tête de liste du parti à Bruxelles, Sonja Hoylaerts, elle a nié connaître ses activités et ses convictions fascistes. Suite aux révélations, le parti d’extrême droite s’est cependant empressé d’engager une procédure d’exclusion interne. Mais le candidat, annoncé 8e de liste, est tout de même resté inscrit face à l’impossibilité d’exclure un candidat 10 jours avant les élections. Alors que le Vlaams Belang a récolté seulement 1,5 % des voix à la Ville de Bruxelles, Licari y a finit 10e de liste et a recueilli 67 voix de préférence.

Georges Louis Bouchez déclarait en avril dernier que le Vlaams Belang et l’extrême droite, « c’est du passé ». (4) Rien d’étonnant quand on observe la fascisation accélérée du MR et les sorties récentes et répétés président du mouvement réformateur.

En réalité, ce n’est pas tant un changement opéré par le parti flamand qu’une fascisation progressive de la scène politique institutionnelle qui, face aux idées fascistes, préfère les normaliser plutôt que de les combattre.

Enfin, si ces révélations mettent à mal la stratégie de dédiabolisation mise progressivement en œuvre par le parti identitaire flamand, elles démontrent surtout la persistance d’idéologies fascistes en son sein, et la porosité du parti avec des acteurs et organisations extra-parlementaires d’extrême droite particulièrement violentes.

