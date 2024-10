Bruxelles : attaque d’une agence qui investit dans des colonies israéliennes

Dans la nuit du 13 au 14 octobre à Bruxelles, les bureaux de l’agence immobilière RE/MAX ont été attaqués et une affiche a été posée sur les maisons dont elle a la gestion, informant les particuliers des activités de RE/MAX et les invitant à ne plus faire appel à leurs services. Cette action entend dénoncer la présence de RE/MAX dans les colonies israéliennes en Palestine et de manière plus large, toute collaboration avec des institutions ou entreprises israéliennes. Avec les accords d’associations récemment remis en place, l’Europe est un des principaux partenaire d’Israël, qui perpétue ses crimes en toute impunité depuis déjà 76 ans. Au vu des récents rapports et décisions accablantes des plus hautes instances internationales, mettant en lumière la responsabilité criminelle d’Israël dans la destruction non seulement du peuple palestinien mais aussi de la justice au sens large et du droit international en particulier. En outre, ce processus est permis par la colonisation continue de la terre palestinienne depuis 76 ans.

Malgré toutes condamnations, Israël continue : pendant qu’il opère un génocide à Gaza, le gouvernement israélien exproprie les palestinien.ne.s de leurs terres en Cisjordanie. Depuis mars 2024 rien que dans la vallée du Jourdain, pas moins de 2000 hectares ont été volés. Si Israël peut se permettre ces actions illégales, c’est par l’immobilisme de la communauté internationale et la complicité de centaines d’entreprises comme RE/MAX qui commercialise des logements illégaux. Elle participe au développement de nombreuses colonies comme Ma’aleh Adumim, Kokhav Ya’akov, Kokhav HaShahar, Ariel, Beit Aryeh-Ofarim, Almon, Ma’ale Shomron et bien d’autres. Ces colonies sont pour la plupart des projets de l’extrême droite israélienne, projet idéologique auquel participe donc RE/MAX. Pour qu’elles voient le jour, des maisons et des villages palestiniens ont dû être détruits, afin de construire une cité israélienne sur des cendres et du sang palestinien.

Comment est-il encore possible que RE/MAX, qui se fait de l’argent sur des colonies illégales, puisse impunément opérer à Bruxelles ?

Il faut exercer une pression indirecte sur Israël et couper toute collaboration avec son projet colonial. L’égalité et la justice sont les seules issues favorables à une paix en Palestine. L’attaque de l’agence RE/MAX est un appel direct au boycott de l’entreprise, au boycott d’Israël en général et un rappel de leurs lourdes responsabilités trop peu connues du public.