Le siège du MR fréquemment dégradé

Cela fait maintenant quelques temps que le MR de Georges-Louis Bouchez est pointé du doigt en Belgique. Après le soutien indéfectible du parti au génocide commis par Israël en Palestine, les sorties pro-terrorisme d’Etat de GLB dixit « C’est un coup de génie » commentant la dite attaque « des bipeurs », les multiples offensives islamophobes et racistes, son recrutement à l’extrême droite et finalement l’ensemble des mesures anti-sociales (contre les services publics, notamment l’éducation) et anti-pauvres (suppression d’une série d’aides sociales) au sein des différents accords de gouvernement, … De la gauche radicale jusqu’au mouvement syndical, le MR a réussi à polariser une large partie de la population contre-lui. Dans ce contexte de tensions croissantes, marqué par des attaques répétées contre les locaux du parti, son président, Georges-Louis Bouchez, fait désormais l’objet d’une surveillance policière renforcée en raison de menaces jugées sérieuses par l’ OCAM.

À Bruxelles, ce n’est pas la première fois que des personnes s’en prennent au siège du parti national. En octobre, après les déclarations polémiques de GLB au sujet de l’attaque des bipeurs, une manifestation s’était attaquée au siège du parti. Plusieurs vitrines avaient été brisées, la porte d’entrée endommagée et une série de phrases tagguées. On pouvait y lire entre autres, « MR, Mouvement Raciste« , « MR complice« , « C’est un coup de génie« . Plus tôt dans l’année 2024, il avait plusieurs fois également été ciblé par des graffitis comme en mai 2024, où il avait été inscrit sur la façade « Votez pour le massacre à Gaza« .

Fin septembre, à Louvain-la-Neuve une action était également organisée contre le siège local du parti. Ici, les militant.es dénonçaient également « la fascisation du MR« , ces positions « sionistes » tout en appelant à se mobiliser contre le MR.

À Namur, l’an dernier, le siège local du parti a été taggué à de nombreuses reprises « Free Palestine« , « On avait dit plus jamais« , « Assassins » pouvait-on lire sur les murs.

Plus récemment encore, c’est lors de la manifestation nationale du 13 février que le siège du MR a de nouveau été pris à partie. Plusieurs milliers de personnes se sont regroupées aux abords du siège et des heurts avec les forces de l’ordre ont eu lieu.

En 2-3 ans, la façade du parti avenue Toison d’Or a dû être réparée une quinzaine de fois, selon la DH.

Sources :