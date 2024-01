[CALAIS] résumé Décembre 2023

ON NE VEUT PLUS COMPTER LES MORT . ES

Le 04/12, le corps d’un homme a été retrouvé sur la plage de Dannes. Il s’agit du corps d’Eskeil, cet homme érythréen recherché par ses proches depuis le naufrage du 22/11 au large de Boulogne.

Le 09/12, Bashir, un homme soudanais est mort électrocuté dans un train de marchandises à Calais.

Le 15/12, Mustafa, un jeune homme iraquien s’est noyé au large de Grand-Fort-Philippe lors d’un naufrage. Deux autres personnes sont portées disparues.

Le 15/12, le même jour, Ahmed, un jeune soudanais a été retrouvé en arrêt cardiaque sur la plage suite au naufrage d’un small boat qui a eu lieu au large de Sangatte.

Le 22/12, un corps a été découvert au pied de la falaise à Audinghen près du cap Gris-Nez.

Toutes ces personnes sont décédées en tentant de rejoindre le royaume-uni.

En 2023, ce sont au moins 28 personnes qui sont mortes à cause de la frontière franco-britannique.

GREVE DE LA FAIM

Un bénévole d’une association présente à Calais et à Dunkerque a entamé une grève de la faim le 22/11. Ses revendications sont minces et pourtant ignorées : ravitaillement en eau par la sécurité civile pour les personnes exilées, respect du travail des associations et application de la trêve hivernale.

SQUATS

Le 08/12, des personnes exilées survivant à la rue et des solidaires ont officialisé l’occupation d’un petit immeuble à l’abandon pour y vivre loin des intempéries, du froid, des expulsions quotidiennes et du harcèlement policier. Les keufs ont expulsé 80 personnes de ce squat qui se trouvait dans le centre-ville de Calais. Les sortant.es qui n’acceptaient pas l’expulsion ont été gazé.es. Deux personnes (des soutiens) ont fait une garde à vue sans suite judiciaire.

Le 28/12, les flics ont fait une descente dans un autre squat d’environ 200 personnes installées depuis plusieurs semaines dans un grand hangar à l’abandon près de Marck. Ils ont demandé à tout le monde de sortir du hangar et 5 personnes ont été arrêtées par la PAF. Le soir même, les gens s’étaient déjà réinstallés. Logement pour toustes !





PALESTINE LIBRE

Le 09/12, à l’appel du collectif calaisien Free Palestine, une bonne centaine de personnes ont manifesté pour la paix en Palestine. Malgré la durée des combats et l’absence de perspective de paix, les rassemblements et les manifestations continuent. La complicité de l’état français, le blocus de Gaza, les bombardements et la colonisation doivent cesser.





VENUE DE DARMANIN

Le 15/12, Darmanin est venu à Calais pour faire la promo de sa loi immigration. Quelques dizaines de personnes venues crier leur désaccord avec cette loi ont été nassées aux abords du commissariat. Une personne a été violemment emmenée au poste pour une vérif d’identité.

Pendant ce temps, ce cher ministre de l’intérieur a salué la militarisation de la frontière et a décoré les « pauvres » policiers et gendarmes blessés lors des opérations de harcèlement sur les personnes exilées. Hors sol quand on pense aux deux personnes qui ont perdu la vie le matin même.

Il a aussi annoncé la création d’un nouveau commissariat de police à Calais (200 000 euros). Pour rappel, une enveloppe de 25 millions d’euros sera également mobilisée par l’état pour la construction d’un cantonnement de CRS.

Plus le gouvernement militarise la frontière, plus le nombre de morts augmente ! Une politique d’accueil et de libre circulation sera-t-elle un jour envisagée ?





MOBILISATION ANTI - CRA

Le 15/12, une réunion publique a eu lieu à Dunkerque contre la construction annoncée d’un Centre de Rétention Administrative. Une trentaine de personnes étaient présentes avec une forte envie de s’organiser contre cet énième projet de prison pour étranger.es. De prochains évènements sont à venir.