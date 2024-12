CONFÉRENCE/DÉBAT avec l’historien KITOUNI HOSNI

Hosni Kitouni

Ancien cadre du Parti de la révolution socialiste (PRS) et membre du cabinet du président Mohamed Boudiaf en 1992, Hosni Kitouni est chercheur associé en histoire à la University of Exeter en Angleterre et l’auteur des livres « Kabylie orientale dans l’histoire » (2013) « Désordre Colonial » (2018)

« Histoire, mémoire et colonisation » (2024)