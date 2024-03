CONTRER LA DEMOLITION DU PALAIS DU MIDI : UN DEUXIEME RECOURS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Là ou IEB et ARAU attaquent l’ordonnance basé sur leur intérêt comme organisations qui s’occupent du maintien du patrimoine, les différents requérants partent de leur intérêt propre à agir contre cette Ordonnance Spéciale (comme commerçant lésé, comme propriétaire ou habitant impacté, comme responsable d’un club sportif qui devra déménager, comme habitant de la région utilisant les transports publics…).

En août 2023, le Conseil d’Etat dans son avis a déjà formulé des critiques acerbes sur le projet d’Ordonnance Spécial. Que les pouvoirs publics ont décidé d’ignorer.

En tant que requérants, nous considérons que cette Ordonnance n’est pas conforme à la Constitution belge. Cette ordonnance est une loi d’exception faites spécialement pour accélérer la démolition du Palais du Midi. Bien que le mot « démolition » reste tabou dans cette ordonnance où l’on parle pudiquement de « démontage de l’intérieur du Palais ». Ce qu’il faut savoir c’est que grâce à cette ordonnance, les pouvoirs publics écourtent la durée de procédure pour obtenir les permis d’urbanisme et commencer les travaux.

20 requérants font partie du recours : 16 personnes, 2 sociétés, 2 Asbl. Une moitié d’entre elles sont des habitant(e)s ou des commerçant(e)s qui vivent ou travaillent dans où près du Palais du Midi, représentatif du quartier Stalingrad et de ses habitants et avec le soutien de personnes de la société civile francophone et néerlandophone bruxelloise.

Parmi ceux-ci : un commerçant dont le commerce se trouve dans le Palais ; plusieurs autres commerçants du quartier ; des habitants propriétaires de l’Avenue Stalingrad, des habitants des alentours, des gens liés aux clubs sportifs du Palais. Et s’y joignent des citoyens bruxellois qui s’opposent au projet pharaonique qu’est devenu la construction de la ligne 3 du métro, que les autorités de la commune de Bruxelles et de la région veulent à tout prix continuer, sans tenir compte de la débâcle totale dans laquelle le projet se trouve.

Parmi les requérants des figures bien connues et respectées du quartier comme Samira Hammouche et Alain Blond. Samira, fille de commerçant, est la protagoniste du film “Stalingrad, avec ou sans nous” de 2021, et partout connu dans le quartier comme défenseur du Palais du Midi et opposante à la gentrification du quartier.

https://cvb.be/fr/films/ateliers-ur...

Un autre requérant est Alain Blond, propriétaire et exploitant d’un Bed and Breakfast dans la renommée et classée Maison Jamaer.

https://monument.heritage.brussels/...

Bea Suys est une initiatrice du recours, a fait, le 23 mai 2023 une interpellation citoyenne au Parlement bruxelloise sur la ligne métro 3. Avec son groupe ’Save Tram 55’ celle-ci a interpellé le Parlement. A ce moment tous les partis politiques dans la Commission Mobilité -majorité et opposition réunies- se prononçaient en faveur de la continuation de la construction du métro 3, sans s’attendre à une explosion du coût de cette ligne, au financement non réglé, au retard et l’arrêt des travaux au Palais du Midi, et à l’opposition grandissante de l’opinion publique.

En septembre, au moment du vote, Bea a publié une "Lettre ouverte” aux député(e)s du Parlement bruxellois pour ne pas adopter l’Ordonnance Spéciale. Son appel a reçu en moins de 24 heures le soutien de 130 cosignataires. Mais malheureusement, le gouvernement et la majorité au Parlement n’ont pas tenu compte des avis en votant l’Ordonnance.

° Malgré la fatigue et les pressions exercés par les autorités sur les habitants du quartier Stalingrad qui continuent à s’opposer àla démolition du Palais du Midi et à la transformation du quartier.

La participation de plusieurs d’entre eux au recours témoigne de cet état d’esprit.

° Nous introduisons donc un recours en justice...

Mais également, nous demanderons, en cette période électorale, aux autorités communales de Bruxelles, aux dirigeants de la RégieFoncière et surtout au Gouvernement bruxellois de rendre des comptes.