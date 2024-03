Café libertaire - Mars

Le 28 mars prochain vient boire un verre lors de notre Café libertaire !

Le Café Libertaire c’est l’occasion se rencontrer et de découvrir ce qu’on fait concrètement. C’est aussi le moment pour récupérer du matos militant (stickers, livres, affiches…) ou pour juste venir boire un verre et terminer la semaine dans un espace militant et libertaire.