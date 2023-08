[Calais] résumé Juillet 2023

LA FRONTI È RE A ENCORE TU É

Le 4 juillet, Yahya, un jeune homme soudanais est décédé à Calais sur l’autoroute A16 en tombant d’un camion sur lequel il tentait le passage. Un rassemblement a eu lieu le lendemain pour lui rendre hommage et pour dénoncer les politiques migratoires mortifères.

RÉ VOLTE AU CRA

Les révoltes des personnes enfermées se multiplient dans la prison pour sans-papiers ces dernières semaines. Un des blocs a été fortement endommagé le rendant inutilisable pendant plusieurs jours avec notamment la destruction des caméras de surveillance. Période pendant laquelle les flics avaient moins de places pour faire leurs basses besognes. Des expulsions ont d’ailleurs réussi à être évitées en résistant une fois dans l’avion comme en témoigne cet article sur le blog de Calais Migrant Solidarity.

Ces résistances sont efficaces mais pas sans conséquences : plusieurs personnes ont été violentées par les keufs et/ou sont maintenant menacées de poursuites (GAV, convocations, …).

Solidarité avec les prisonnier.es et les sans-papiers !

REFUGEES WELCOME , TOURISTS GO HOME !

La frontière franco-britannique a refait parler d’elle le 18 juillet le temps d’une photo sur la Une d’un journal local. Sur une plage de Boulogne, on voit à l’arrière-plan des dizaines de personnes exilées s’entasser sur un bateau de fortune pour tenter leur chance vers le Royaume-Uni. Comme souvent, il n’y avait pas de place pour tout le monde et une famille a dû renoncer à prendre la mer. Au 1er plan, une famille de touristes jouent avec leurs enfants sur un petit bateau gonflable… Les années passent et le drame continue.

NOUVELLE LOI BRITANNIQUE SUR l’ IMMIGRATION et BATEAU - PRISON

Coup de massue pour les personnes exilées qui tentent leur chance pour arriver en UK. Une nouvelle loi datant du 18/07 prévoit d’empêcher les personnes arrivées « illégalement » en UK de demander l’asile dans le pays. Même l’ONU s’en offusque ! Ce charmant gouvernement britannique souhaite des expulsions rapides vers les pays d’origine ou vers le Rwanda. Au même moment, une péniche appelée « floatel » (hôtel qui flotte) pouvant retenir 500 demandeurs d’asile est arrivée dans le port de Portland.

Enfermer sur un bateau-prison des personnes dont beaucoup ont vécu des expériences traumatiques en mer au cours de leur exil, quel cynisme !

CALAIS À LA POINTE DU BARBEL É !

A Calais, l’accueil des personnes exilées continue à être une priorité : toujours plus de grillages (plus de 70 km), de murs, de douves, de dispositifs de surveillance, de blocs de béton, de rochers (plus de 1500), de ponts grillagés, …

L’espace calaisien est « carcéralisé » et on va toujours plus loin dans l’absurde.