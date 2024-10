Cartomancie « Quitter les paradis fiscaux »

Sous la forme d’un tirage de cartes collectif et participatif, le laboratoire sauvage de recherches expérimentales Désorceler la finance nous met au défi de chasser les entités malfaisantes des paradis fiscaux pour imaginer de nouveaux paradis, et invite les citoyennes et citoyens à (re)prendre le contrôle des mécanismes financiers.

« Ré-ouvrir les horizons, Quitter les paradis fiscaux » agit, à la manière de la cartomancie, comme un outil conversationnel dont chacune des cartes tirées se soumet à la lecture et à l’interprétation de son audience. Avec l’aide des maîtres et maîtresses de la cérémonie, il s’agit aussi de mener notre propre enquête afin de faire la lumière sur ce qui a tout intérêt à rester tapi dans l’ombre.

L’expérience s’adresse à toustes, et aucune connaissance préalable sur les paradis fiscaux n’est nécessaire, seule l’envie d’échanger et de libérer son imagination est requise.

Contexte

Ce tirage est organisé dans le cadre du tournage d’un film documentaire sur les paradis fiscaux réalisé par le québécois François Jacob. Ce tirage de cartes sera donc filmé. Par défaut, votre présence à la soirée implique un accord pour apparaître éventuellement dans le film.

Gratuit, sur réservation.

Où ?

Au Zonneklopper, 23 avenue de la verrerie, Forest.

Quand ?

Le Jeudi 7 novembre 2024 à partir de 19h.

Un catering/repas sera offert aux participant.es.