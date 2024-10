[Chili] Les lycéens affrontent les carabiniers

Jeudi 26 septembre, des lycéens masqués ont accroché une banderole, ont érigé des barricades et affronté la police, à coups de cocktails Moltov, contre la présence des Carabiniers et en souvenir de tou.tes les personnes qui sont tombées lors des luttes liées au 11 septembre (commémoration du coup d’État de 1973). voir notre article .

Mercredi 2 octobre, des lycéens à visage couvert, issus du lycée Manuel Barros Borgoño, situé dans le quartier Franklin, ont érigé des barricades et affronté la police, à coups de cocktails Moltov, contre la présence des Carabineros en souvenir et en guise de vengeance pour Claudia López assassinée par les tirs des Carabineros le 11 septembre 1998 et pour Alonso Verdejo « Risue ». (photo)

Vendredi 11 octobre, des manifestants à visage couvert ont érigé des barricades et ont affronté la police, à proximité du lycée Instituto Nacional, en souvenir de la mort de Denisse Cortés. D’autre part, on a accroché une banderole pour dénoncer la mauvaise gestion et le détournement de fonds publics, en ce qui concerne la gestion et le paiement des heures supplémentaires, de la part de certains fonctionnaires de l’établissement, qui veillent à leurs propres intérêts plutôt qu’à ceux de la communauté éducative. Il n’y a pas eu d’interpellations.