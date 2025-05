[Chine] 1 drone XXL capable de lancer des “essaims de la mort”

La Chine va tester un nouveau drone le “Jiu Tian SS” (“Neuf cieux”). Le drone a été présenté en novembre lors d’un salon aéronautique militaire dans la ville de Zhuhai. Un premier vol est prévu pour la fin juin. D’autres tests devraient suivre avant que l’armée chinoise puisse le déployer. Le Jiu Tian promet de voler jusqu’à 15 kilomètres d’altitude et de disposer d’une autonomie jusqu’à 7.000 kilomètres. Il pèse environ 15 tonnes et a une envergure de 25 mètres. Le drone XXL peut transporter jusqu’à six tonnes de munitions et une centaine de drones plus petits. Ceux-ci seraient lancés depuis le ventre de l’appareil afin de déclencher des “essaims de mort”.