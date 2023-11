[Ciné-rencontre] Toxic, l’envers de la filière du jeans

Ciné-rencontre autour des enjeux sociaux et environnementaux de la filière du jeans. La projection du documentaire « Jeans Toxiques, la face cachée de l’industrie textile en Turquie » sera suivie d’une discussion.

Mardi 21 novembre, à 19h au Cinéma Palace

Synopsis : La Turquie fabrique des millions de jeans pour les grandes marques de mode. Dans la filière textile, ce sont souvent les sous-traitants qui font le boulot. Leur main d’œuvre est exposée à des produits chimiques toxiques, quand elle ne trime pas dans des conditions infernales. Bego Demir, ancien ouvrier du textile, est lui-même une victime de ces pratiques et défend depuis des années les droits de ses camarades.

Un échange nous permettra de nous attarder sur les pratiques de green et social washing des marques et enseignes de mode qui vendent des jeans, de revenir sur les enjeux de l’industrie de la Fast fashion et des pistes d’action pour soutenir les travailleur·euses.

Projection gratuite, inscriptions conseillées : www.achact.be