Code rouge is back !

Ce n’est un secret pour personne : le secteur de l’aviation a des conséquences désastreuses sur le climat, repose sur des métiers offrant des conditions de travail difficiles et a un impact néfaste sur la nature, le secteur agricole et la santé. Pourtant, cette industrie bénéficie d’innombrables allègements fiscaux et de millions de dollars de subventions. L’aviation continue donc de se développer, bien au-delà des limites planétaires. Tout cela alors qu’elle profite seulement au 1% de l’humanité responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et que la majorité de la population mondiale en paie le prix. Il est grand temps de mettre l’industrie de l’aviation au pas et de lui faire opérer un virage radical, dans lequel la priorité est donnée aux personnes et à la planète !

Code Rouge est un mouvement de désobéissance civile créé par des activistes et soutenu par différentes organisations et groupes d’action : c’est notre présence en masse qui fait notre force ! Il est encore temps de s’inscrire ! Toutes les informations sur le matériel à avoir, les aspects légaux, les séances d’informations, sur le site internet (https://code-rouge.be/) et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

Rejoignez-nous !